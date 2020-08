Bad Sooden-Allendorf. Sound-Garten-Projekt am Werraufer. Ingo Appelt, Glasperlenspiel und andere Künstler kommen in die Region.

Kultur im kleinen Kreis direkt an der Werra

Die Idee ist so simpel wie einfach: In Bad Sooden-Allendorf im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis kann man in den kommenden Wochen Kultur im kleinen Kreis genießen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

„Dieser Sommer findet für die meisten von uns draußen und in Deutschland statt. Wir wollen zeigen, dass man dabei eine Menge erleben kann“, sagt Martina Adler von Hessensound. Klar, mit den aktuellen Beschränkungen seien viele Events nicht möglich. „Das trifft auch uns sehr. Aber unser Herz schlägt nun mal live, und so musste eben einfach eine neue Idee her. Für uns und für alle, denen es genauso geht“, sagt die gebürtige Heiligenstädterin.

So entstand die Idee, den kleinen Kreis, der aktuell in aller Munde ist, einfach wörtlich zu nehmen. So wird es im Stadtgraben von Bad Sooden-Allendorf an der Werra zeitlich befristet einen flexiblen, sicheren Veranstaltungsort geben: den Sound-Garten. Markierte Kreise auf dem Boden zeigen, in welchem Bereich man sich uneingeschränkt unterhalten lassen kann. Je nach Ticketkategorie kann man mit zwei bis drei oder vier bis sechs Personen im Kreis sitzen. Die Tickets werden vorab online gebucht.

Auf dem Programm stehen kleine und große Angebote, gepaart mit gutem Essen. Für den kulinarischen Teil konnte die Gastronomen-Familie Pelikan (Hotel Werratal) gewonnen werden. Rückendeckung gibt es von der Stadt Bad Sooden-Allendorf und deren Stadtmarketing. Bürgermeister Frank Hix (CDU) betont: „Gemeinsam etwas bewegen, das gilt im Moment mehr denn je. Wenn wir den Menschen Mut machen und gleichzeitig auch dafür sorgen wollen, dass es in unserer Heimat wirtschaftlich weitergeht, müssen wir auch mal etwas Neues wagen.“

Los geht es am Donnerstag, 13. August, mit der Sound-Bar, einer kleinen Musik-Gartenlounge an der Stadtmauer. Am 22. August gibt es die White Night mit dem DJ-Star Vize. Kein Muss – aber wer kann, sollte sich komplett in weiße Schale werfen, um dem Titel der Weißen Nacht gerecht zu werden. Weiter in Planung sind die Simon & Garfunkel Revival Band, Glasperlenspiel (im DJ-Set als Duo), Gestört aber Geil und der Komiker Ingo Appelt.

Alle Informationen und Tickets gibt es unter www.sound-garten.de.