Landkreis Eichsfeld ermöglicht Wechselmodell

Eichsfeld. Krisenstab will im Eichsfeld Planungssicherheit für Schüler, Eltern und Lehrer fordert aber Einhaltung der Vorgaben.

Eine Lösung, wie es in den Eichsfelder Schulen weitergehen soll, hat der Krisenstab des Landkreises am Dienstagvormittag in seiner Telefonkonferenz gefunden. Vor allem der Betrieb der Grundschulen stand dabei im Fokus – im Hinterkopf immer die Kann-Bestimmung zwischen den Sieben-Tage-Inzidenzwerten von 150 und 200. Im Bereich dieser Werte ist der Kreis dazu verpflichtet, zum Weiterbetrieb der Einrichtungen eine Ermessensentscheidung zu treffen.