Landrat will Eichsfeldern die Biotonne ersparen

Einhellig angenommen hat der Eichsfelder Kreistag am Mittwoch die neue Abfallgebührenkalkulation für dieses Jahr. Sie war bereits Ende 2020 in einer Kreisausschusssitzung vorgestellt und zum Beschluss empfohlen worden. Demnach steigt die Entsorgungsgebühr beim Restabfall für den Volumenliter um zwei Cent auf nunmehr 12 Cent und die Entsorgung mittels Abfallsack auf 7,20 Euro pro Stück.

Damit diese neue Gebührensatzung zum 1. Januar trotz der ins neue Jahr verschobenen Kreistagssitzung rechtlich ermöglich werden konnte, wurde sie als Vorabankündigung per Amtsblatt am 14. Dezember 2020 bekannt gemacht. Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Diskussion, die Satzung ist rechtskräftig.

Auch zum Abfallwirtschaftskonzept, das alle sechs Jahre fortgeschrieben werden muss, gab es keinen Redebedarf der Kreistagsmitglieder. Bis Ende 2020, so das Versprechen des Landkreises an den Freistaat, sollte es vorliegen, durch die zweimalige Verschiebung der Kreistagssitzung ist es nun Mitte Januar geworden. Im Vordergrund, so Landrat Werner Henning (CDU) stehe weiter die Entsorgungssicherheit für die kommenden Jahre.

Im Konzept sei die Zusammenfassung aller betrieblichen Maßnahmen zu Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung auf der Grundlage der Wertstoffströme im Kreis. Auch Art, Herkunft, Menge und Verbleib der Abfälle sowie das Gebührensystem seien enthalten. Die Fraktion Linke/Grüne/SPD hatte einen Antrag eingereicht, mit dem die Gebühr von fünf Euro für die Annahme von Kleinstmengen durch die Bürger in der Sammelstelle Beinrode gestrichen werden soll. Henning empfahl, diesen Antrag an den Fachausschuss zu verweisen und dann im Zusammenhang mit der in diesem Jahr noch einmal anzupassenden Gebührensatzung zu entscheiden.

Allerdings arbeite man weiter daran, wie die Entsorgung in der Zukunft aussehen könnte. Insbesondere das Thema Bioabfälle stehe dabei auf der Agenda. Hier habe man, so Henning, das Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie hinzugeholt, das bislang an der Gesamthochschule Kassel angesiedelt war. Bis Mitte 2021 möchte man hinsichtlich der Bioabfälle eine Lösung haben, an der auch die kommunalen Eichsfeldwerke als zuständiges Entsorgungsunternehmen mitarbeiten. „Ich möchte den Leuten im ländlichen Raum eine Biotonne ersparen“, so Henning gegenüber unserer Zeitung. „Im städtischen Bereich ist das schon etwas anderes“, weiß er. Ein Komposthaufen passe nicht auf jedes Grundstück.

Eine gangbare Idee, über die aber noch gesprochen und sich mit dem Land abgestimmt werden muss, sei, in jedem Dorf eine oder je nach Größe der Kommune auch zwei Sammelstellen zu schaffen, an der Küchenabfälle, Grün-, Baum- und Strauchschnitt abgegeben werden können. Bislang gibt es in den Verwaltungsgemeinschaften und Städten nur je eine Grünschnittannahmestelle.

„Das hat auch etwas mit den Kosten zu tun, die die Ausgabe einer Biotonne, die regelmäßige Abfuhr und die Gebühren dafür betragen würden.“ Würde es klappen, könnte auch das Abfuhrintervall der Restmülltonne zeitlich gestreckt werden, da Bioabfälle dann nicht mehr hinein dürfen. „All das wird aber noch in den Fachausschüssen beraten, Mitte des Jahres wissen wir mehr“, so Henning.