Frieda. Lebensbedrohlich verletzt wurde am Donnerstagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen Frieda und Großtöpfer.

Lebensbedrohlich verletzt: Autofahrer gerät bei Frieda in Gegenverkehr

Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L 1007 zwischen Frieda und Großtöpfer. Der 19-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Großtöpfer unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

In der Folge geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Auto. Dabei wurde der 19-Jährige lebensbedrohlich verletzt. Die 44-jährige Fahrerin des zweiten Autos kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Unfallstelle war auch am Vormittag noch voll gesperrt.