Lehrgänge im Eichsfeld für Erste Hilfe

Der Kreisverband Eichsfeld im Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet wieder Lehrgänge in Erster-Hilfe für Führerscheinanwärter an. Sie finden Mittwoch, 24. Februar, und Samstag, 27. Februar, in Leinefelde am Leibnizplatz 3 sowie Samstag, 27. Februar, auch in der Ohmbergstraße 2 in Worbis statt. Beginn ist jeweils um 8 Uhr. Jeder Lehrgang hat neun Unterrichtseinheiten und ist Voraussetzung für den Führerschein. Der DRK-Kreisverband ist für die Ausbildung als ermächtigte Stelle legitimiert und der Kurs schließt mit anerkannten Zertifikat. Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, sowie Schreibmaterial sind erforderlich.

