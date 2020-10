Leinefelde-Worbis fehlen Bauplätze

Die Bauinteressenten stehen Schlange. 120 von ihnen haben sich in der Stadtverwaltung auf eine Warteliste eintragen lassen. Das Interesse ist groß, in den Ortsteilen der Einheitsstadt zu bauen. Insgesamt gibt es derzeit 40 Baugebiete in Leinefelde-Worbis, heißt es in einer Antwort aus der Verwaltung. Gebaut werden könne momentan aber nur in zwölf.

„Es gibt 50 unbebaute Plätze, das heißt jedoch nicht, dass diese nicht schon verkauft sind“, so Annalena Berthold, Mitarbeiterin in der Abteilung Grundstücksverwaltung in Leinefelde-Worbis. Es könne auch sein, dass für das eine oder andere Grundstück schon ein Bauantrag vorliegt, aber nur noch nicht mit dem Bau begonnen wurde.

Oft steiniger Weg, bis Grundstücke bebaut werden können

23 neue Baugebiete befänden sich im Stadtgebiet in der Planung, in denen voraussichtlich 241 Bauplätze entstehen werden. In allen Ortsteilen sei die Stadt aktiv, um Bauplätze für die Interessenten zu schaffen. Doch es gibt auch Probleme. Meist ist ein steiniger Weg zurückzulegen, bis die Grundstücke bebaut werden können.

„Lange Verhandlungen mit den privaten Eigentümer zum Erwerb der benötigten Grundstücke“, nennt Annalena Berthold einen Grund. In Fällen, wo eine Einigung mit den Privateigentümern nicht möglich sei, könne ein sogenanntes Umlegungsverfahren eingeleitet werden. Ein solches Verfahren wird laut dem Leinefelder-Worbiser Rathaus zum Beispiel im Ortsteil Birkungen für die Baugebiete „Beim Wetterkreuze“ und „Im Wintersknicke“ durchgeführt.

„Dieses Verfahren ist jedoch sehr zeitaufwendig, und die entstehenden Bauplätze befinden sich weiterhin im Eigentum der jeweiligen Privatpersonen“, so Berthold.

Grundstückskauf gestaltet sich oft langwierig bei Erbengemeinschaften

Problematischer werde das Ganze noch, wenn die Grundstücke im Eigentum einer Erbengemeinschaft sind, da die Verkaufsbereitschaft aller Erben gegeben sein müsse. Die Stadt habe hierbei keinen Handlungsspielraum, um diesen Prozess zu erleichtern. Gleiches gilt für Grundstücke, die im Eigentum einer ungeklärten Erbengemeinschaft stehen. Sollte seitens der Stadt ein Erwerbsinteresse an solchen Grundstücken bestehen, zum Beispiel für ein geplantes Baugebiet, ist es notwendig, die Erben vollständig anhand von Erbnachweisen zu klären, heißt es aus dem Rathaus. Je größer die Erbengemeinschaft, desto zeitaufwendiger gestalte sich dieser Prozess.

Doch bevor dieses soweit ist, man in die Verhandlung treten kann, muss das geplante Baugebiet zunächst vom Landesverwaltungsamt genehmigt sein. Auch hier gebe es laut Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, Probleme.

Solange es unbebaute Grundstücke im Stadtgebiet gibt, sei die Beantragung für neue Baugebiete schwierig oder gar nicht möglich. Auf der jüngsten Stadtratssitzung informierte der Bürgermeister darüber, dass die Verwaltung derzeit dabei sei, Kontakt zu den Grundstückseigentümern von unbebauten Flächen im Stadtgebiet aufzunehmen, um die Bauaktivität zu beschleunigen. Denn die Nachfrage ist groß, so Grosa.

Bei bereits verkauften Bauplätzen hat die Stadt leider keine Möglichkeit, die Eigentümer zum Bau zu zwingen, heißt es auf Nachfrage im Amt für Grundstücksverwaltung. Bei der Vermarktung von Bauplätzen werde darum mittlerweile eine Bauverpflichtungsklausel in die Kaufverträge aufgenommen. Der Grundstückserwerber müsse so innerhalb einer gesetzten Frist den Bau des Eigenheimes fertiggestellt haben. Damit wolle man verhindern, dass langfristig Freiflächen in Wohngebieten bestehen. Zudem wolle man Spekulationen mit den Grundstücken entgegenwirken.

Sogenannte Baulücken in den Ortsteilen seien ebenfalls gefragt. „Die Stadt ist grundsätzlich auch bereit diese Grundstücke anzukaufen und als Baugrundstück weiter zu vermarkten oder die Kontaktdaten von Interessenten, bei Einverständnis, an die jeweiligen Eigentümer weiterzuleiten“, sagt Alexander Stitz, Mitarbeiter in der Stadtplanungsabteilung. In vielen Fällen seien die Eigentümer jedoch nicht bereit, ihre Grundstücke zu verkaufen, weshalb diese Flächen jahrelang unbebaut bleiben.