Leinefelde-Worbis lässt selbst Schutzmasken nähen

Die kleine Werkstatt der Leinfelder Stadtkünstlerin Malika Sambulatova hat sich in eine Nähstube verwandelt. Weil es schwierig geworden ist, auf dem freien Markt Schutzmasken zu bekommen, entschied das Fachamt für Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Kultur der Stadt Leinefelde-Worbis, diese Masken in einfacher Variante selbst anzufertigen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Verständlicherweise genügten diese Masken nicht den Anforderungen, die beispielsweise zum Schutz von Sanitätern oder Krankenhauspersonal erfüllt werden müssten. Dennoch könnten sie Einkaufshelfer, die sich im Stadtgebiet bereits organisieren, um älteren Leuten und Menschen aus Risikogruppen zu helfen, im Alltag gegen das Virus schützen, meint die Leiterin des Fachamtes Natalie Hünger.

René Weißbach, Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis, bringt den Frauen Stoffe, Zubehör, Anleitung und Schnittmuster. Foto: Eckhard Jüngel

Im Internet gibt es diverse Anleitungen, wie man Schutzmasken aus Baumwollstoff selbst nähen kann. Und neben Malika Sambulatova erklärten sich drei weitere ehrenamtliche Helferinnen bereit, solche Masken im Auftrag der Stadtverwaltung zu nähen.

Jutta Dramburg aus Leinefelde zum Beispiel, so Natalie Hünger, gehöre zu einer Gruppe von Frauen, die die Stadt regelmäßig bei Veranstaltungen unterstützten, wenn es unter anderem darum gehe, Dekorationen für die Seniorenweihnachtsfeiern zu basteln. Auch Marlene Winterlich aus Niederorschel fühlt sich der Stadt Leinefelde-Worbis eng verbunden. Sie gehört zu einer weiteren Nähgruppe, die mit der Stadt seit Jahren zusammenarbeitet. Die beiden Frauen und eine dritte Freiwillige sind derzeit eifrig beim Nähen der Schutzmasken.

Suche nach geeignetem Stoff

„Bevor die Produktion starten konnte, galt es allerdings, den geeigneten Stoff zu finden. Laut Anleitung soll man Baumwollstoff verwenden, der nicht zu durchlässig, aber auch nicht zu dicht gewebt ist“, erzählt Natalie Hünger. Zunächst haben Mitarbeiter die privaten Bestände daheim nach geeignetem Material durchsucht, und da fanden sich einige Stoffreste. Erfreulicherweise, so die Amtsleiterin, gab es auch Unterstützung von der Leinefelder Firma Faschings Orlob. Sie habe sich sofort bereit erklärt, der Stadt zu helfen und Baumwollstoff in größerer Menge zu erwerben. „Schließlich war es nicht mehr möglich, in ein Geschäft zu gehen und Nähzubehör zu kaufen – die Läden waren mittlerweile geschlossen.“ Aber auch hier zeigte sich, dass Stoffbestellung nicht so einfach ist. Denn in Deutschland haben einige große Betriebe auf Schutzmaskenproduktion umgestellt und sind nun ebenfalls auf der Suche nach geeignetem Baumwollstoff, weiß Hünger.

Jutta Dramburg (links) näht ehrenamtlich für die Stadt die Masken. Atemschutzmasken. Malika Sambulatova bringt ihr das Material. Foto: Eckhard Jüngel

Mit den Stoffen aus dem eigenem Bestand werde die Stadt aber schätzungsweise 1000 Masken nähen können. Diese sollen mehrfach verwendbar sein, wenn sie abends nach dem Tragen abgekocht und dann für den nächsten Tag gut getrocknet würden, so Hünger.

In die Maske eingearbeitet ist ein biegsamer Draht, der es dem Träger erlaube, die Maske oberhalb der Nase an seine Gesichtsform anzupassen, sodass möglichst wenig Luft ungefiltert aus Mund und Nase in die Umgebung gelange, so die Fachamtsleiterin.

Stadt arbeitet mit Autohäusern zusammen

Auch in Dingelstädt nimmt die Hilfe weiter Form an. Laut Verwaltungsleiter Michael Groß arbeite die Stadtverwaltung mit den Autohäusern Günther und Iffland bezüglich eines Einkaufservices für ältere Bürger, Risikogruppen und Menschen, die keine Angehörigen haben, zusammen. Die Stadt weist auf ihrer Internetseite auf die Möglichkeiten hin. Sie erfasst Interessierte, gibt Kontakte an die Autohäuser weiter oder stellt diese her.