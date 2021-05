Leinefelder Stadtfest ist abgesagt

Leinefelde. Zum zweiten Mal in Folge gibt es corona-bedingt kein Stadtfest in Leinefelde.

„Leider wird es angesichts der dritten Corona-Welle auch in diesem Jahr am Wochenende nach Pfingsten kein Stadtfest am Leinefelder Stadtteich geben können“, muss René Weißbach, Sprecher der Stadt Leinefelde-Worbis, mit Bedauern mitteilen. „Gab es ausgangs des Winters noch die vage Hoffnung, wurde diese durch stark steigende Inzidenzen nach Ostern gleich wieder zunichte gemacht.“

Aktuelle Informationen rund um die Corona-Pandemie in Thüringen auf unserem Live-Blog.

Wie schon im Vorjahr sei dem Fachamt Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur nichts anderes übrig geblieben, als die schon für 2020 engagierten Dienstleister und Musiker zu bitten, ihre Aufträge im Folgejahr wahrzunehmen. Die Band „Emma”, die den Hauptabend auf der Bühne am Teich gestalten soll, erklärte sich dazu sofort bereit.

Auch für alle Organisatoren von Festen und Feiern in den dörflichen Ortsteilen stellt sich 2021 abermals die Frage, wann der Lockdown samt Kontakt- und Ausgangssperren zu Ende geht und das kulturelle Leben wieder beginnen kann. Die Stadtverwaltung blickt in diesem Sinne nun auf Ende September, wenn in Worbis das Krengeljägerfest gefeiert werden soll. Noch sind alle guten Mutes, dass die Pandemie bis dahin in den Griff zu bekommen ist und man sich in Worbis zumindest im Freien wieder zum Feiern treffen darf.