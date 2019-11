Sandra Dietrich aus Leinefelde wurde am Dienstag an der einstigen Grenze mit Blumen und Wein begrüßt.

Eine nette Erinnerung an die Grenzöffnung vor 30 Jahren hatten sich zwei Bürgermeister einfallen lassen.

Grenzöffnung Leinefelderin wird an Landesgrenze beschenkt

Nahezu auf die Minute genau, als sich vor 30 Jahren der Grenzzaun zwischen Katharinenberg und Wanfried öffnete, gab es am Dienstag an jener Stelle an der Landesgrenze auf der B 249 einen netten Zwischenstopp für Sandra Dietrich aus Leinefelde. Sie erhielt von den Bürgermeistern Wilhelm Gebhard (Wanfried) und Andreas Henning (Südeichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis) einen Rosenstrauß und eine Flasche Wanfrieder Brombeerwein. Danach setzte die 34-Jährige als Außendienstmitarbeiterin eines Mühlhäuser Sanitätshauses freudestrahlend ihre Fahrt zu Kunden nach Wanfried fort.