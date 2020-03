Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leinetal ruft zur Hilfe auf

Bodenrode-Westhausen. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Leinetal hat an den Bekanntmachungstafeln der Mitgliedsgemeinden einen Aufruf zu freiwilligen Hilfeleistungen gestartet. So können sich Helfer melden, die ältere Mitmenschen oder Personen, die ihr Umfeld nicht verlassen möchten, bei Einkäufen von Lebensmitteln oder Besorgungen aus der Apotheke unterstützen möchten. Die Meldungen werden im Sekretariat der VG unter Tel.: 03606/55 000 oder per E-Mail unter poststelle@vg-leinetal.de gebündelt. Von hier aus erfolgt dann eine Koordination zu den Mitgliedsgemeinden.