Lesepatenschaft für Berufsschüler in Leinefelde

Leinefelde. Krankenkasse IKK classic verlängert die Zusammenarbeit mit den Staatlichen Berufsbildenden Schulen Eichsfeld um ein Jahr.

Seit 2012 unterstützt die Krankenkasse IKK classic mit einer Lesepatenschaft die Staatlichen Berufsbildenden Schulen Eichsfeld in Leinefelde. Dieses Engagement wird nun um ein weiteres Jahr verlängert. Die Partnerschaft geht somit bereits in das zehnte Jahr.

Täglich erhält die Schule zwei Exemplare unserer Tageszeitung, die allen Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern frei zugänglich zur Verfügung stehen.

„Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit den Staatlichen Berufsbildenden Schulen Eichsfeld wissen wir, dass die Tageszeitung im Unterricht häufig zum Einsatz kommt, sich die jungen Leute so regelmäßig über das tagesaktuelle Geschehen informieren und sich kritisch damit auseinandersetzen. Lesen mag sich zwar nicht rechnen, zahlt sich aber immer aus. Ob in der weiten Welt oder vor der eigenen Tür – Zeitunglesen informiert und ist ein unverzichtbarer Bestandteil für die eigene Meinungsbildung. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit, die Lesepatenschaft weiterzuführen“, sagt Matthias Körner, Regionalgeschäftsführer der Krankenkasse IKK classic in Leinefelde.

Die Schulleiterin der Staatlichen Berufsbildenden Schulen Eichsfeld, Petra Stubenitzky, zeigte sich hocherfreut darüber, dass die IKK classic die Lesepatenschaft verlängert. Somit können die Lehrplaninhalte in der Berufsausbildung, wie zum Bespiel die Texterörterung verschiedener journalistischer Textgenre, sehr praxisbezogen vermittelt werden.

Die Möglichkeit, eine eigene Textseite in der Tageszeitung zu gestalten, stieß bei den Berufsschülern ebenfalls auf großes Interesse. „Das Projekt Zeitung trifft den Themenbereich der Jugendlichen und wurde bereits erfolgreich im Deutschunterricht etabliert. Die Lehrerinnen und Lehrer freuen sich, auch zukünftig solche Projekte durchführen zu können“, sagt Petra Stubenitzky.