Lichtblicke der Normalität

Das öffentliche Leben ist heruntergefahren. Mitunter kommt es einem an einem Wochentag so vor, als wäre es später Samstag oder ein Sonntag. Nur wenige Fußgänger, geschlossene Geschäfte. Nur einige Autos fahren durch die Straßen.

An die Abstandsmarkierungen in den Supermärkten hat man sich doch schon irgendwie gewöhnt. Wäre man jetzt sarkastisch, könnte man sagen: Na Gott sei Dank, endlich haut einem niemand an der Kasse den Wagen in die Hacken. Im Übrigen: Die Regale sind voll. Es muss niemand verhungern.

Es gibt viele Menschen, die ein Stück Normalität in diesen Tagen und Wochen aufrechterhalten und vor allem mit Optimismus an die Sache herangehen und in die Zukunft denken, in die Nach-Corona-Zeit.

Man kann nur erahnen, hinter welchen Fenstern Leute in Homeoffice schon jetzt neue Projekte austüfteln, sich vorbereiten, wenn der Schalter wieder umgelegt wird, die Schulen und Geschäfte wieder öffnen. Das ist gut so.

Denn es ist die Hoffnung, die viele Leute jetzt nicht verzweifeln lässt. Die Hoffnung, dass dieser absolut neue Zustand in unserem Land bald ein Ende hat. Und es dann wieder hinausgeht in die Biergärten, zu Konzerten und vor allem zu Freunden und Familienangehörigen. Es gibt mit Sicherheit viel nachzuholen. Bald.