Lichter, Kerzen und bewegende Bilder in Teistungen

Bilder die unter die Haut gehen, Gesprächsfetzen, die einen kalten Schauer auslösen und Tränen der Freude – Eindrücke, Gefühle und Momente, die beim Gedenk- und Festwochenende im Grenzlandmuseum Teistungen vermitteln werden. Tausende Gäste schauen sich Samstag und Sonntag anlässlich des 30. Jahrestags der Grenzöffnung das Lichtkunstprojekt „Niemandsland – Zwischen zwei Welten“ an.

Der Countdown läuft herunter. Neugierig und angespannt blicken die Besucher unterschiedlichen Alters auf

Beim Dankgottesdienst auf dem Marktplatz vin Teistungenburg.

die Museumsmauer. Und dann beginnt der Kurzfilm. Er zeigt den Aufbau der Grenze, Betroffene sprechen über ihre Gefühle, müssen zuschauen, wie sie voneinander getrennt werden. Bilder verdeutlichen die Grenze, zeigen Soldaten mit Waffen und Ferngläsern. Zeitzeugen sprechen über Verhöre durch die Staatssicherheit und über Fluchtversuche. Bis dahingehend, dass am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel und sich die Grenze öffnet.

Und eine Stimme spricht am Ende von dem Lächeln, das die Menschen nie verloren hätten. Auch wenn es immer wieder Tränen gab, doch das Lächeln sei nie weg gewesen.

Und dann ist die Wand für Sekunden schwarz, bevor der Countdown wieder anfängt, herunter zu zählen. Einige klatschen begeistert, andere stehen da, starren nur auf die Wand und gehen dann langsam weiter zum Kolonnenweg. Der Film zeigt seine Wirkung.

Die etwa 800 Meter den Pferdeberg hinauf stehen 1000 Lichter, die an die Opfer der Grenze erinnern, aber auch Mut und Kraft geben sollen. Auch hier gibt es wieder Zeitzeugen, die mittels der multimedialen Licht- und Klangkunstinstallationen über ihre Erlebnisse sprechen. Das Archiv des Grenzlandmuseums wird über diese mediale Aufbereitung lebendig, wird für Jedermann sicht- und hörbar.

Etwa 450 Eichsfelder und Gäste zieht es am Nachmittag zum ökumenischen Dankgottesdienst der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Duderstadt und Teistungen. Auch dieser beginnt mit einem emotionalen Einstieg – mit der Beschreibung einer Flucht über die damalige innerdeutsche Grenze, die tödlich ausgeht. Vom Grenzlandmuseum sprechen Horst Dornieden und Ursula Apel über die Zeit vor der friedlichen Revolution und der Eröffnung der Grenze sowie über ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen.

Symbolische Wiederholung des Geschehens von vor 30 Jahre als Oldtimertreffen in Gerblingerode auf niedersächsischer Seite.

Die Pastorinnen Christina Abel und Claudia Edelmann setzen den Fokus ihrer Ansprachen auf das Licht, die Gebete und die große Wirkung – und das alles ohne Gewalt. Dabei betonen sie, dass die Kerze nur eine kleine Flamme habe und deshalb gefährdet sei, sie aber dennoch so viel Kraft, Mut und Hoffnung schenke. Doch bei aller Freude über den 9. November 1989 dürfe nicht die Nacht des 9. November 1938 vergessen werden, als 267 jüdische Gotteshäuser durch die Nationalsozialisten niedergebrannt wurden – auch eines in Duderstadt.

Sehr deutliche Worte findet auch Propst Bernd Galluschke, der ebenfalls wie Pfarrer Tobias Reinhold den Gottesdienst mitgestaltet. Der Duderstädter Propst spricht davon, dass die Menschen 1989 mit Kerzen und dem Ruf „Wir sind das Volk“ aus tiefstem Herzen auf die Straße gingen. Und eben nicht „marschierend, mit Fackeln und Parolen grölend loszogen.“ Und dass die Kerzen und das Licht ein Symbol gegen jede Form von Hass und Gewalt seien.

Ein Friedenslicht haben auch Ingelore Wieser und Gisela Schäfer dabei. Die beiden Frauen stammen aus Bleicherode beziehungsweise Niederorschel. Sie haben sich zu DDR-Zeiten in Jena kennengerlernt und sind seit über 50 Jahren befreundet. Während Gisela Schäfers Mann ausgebürgert wird und die Familie später nach Duderstadt nachholt, bleibt Ingelore Wieser in Jena. Der Kontakt besteht trotz Teilung. Und an dem Wochenende rund um den 9. November 1989 reist Familie Wieser natürlich zu Familie Schäfer. Die beiden Frauen lachen, denn die in Duderstadt lebende Familie heißt in diesen Tagen 58 Freunde willkommen.

Und während die Lichter des Museums bis spät in die Nacht scheinen, machen sich die Oldtimerfreunde und Gäste auf den Weg nach Gerblingerode, um die Grenzöffnung und die Begegnung zwischen Ost und West pünktlich um 0.35 Uhr zu feiern.

Am Straßenrand stehen Hunderte Menschen, jubeln und winken den über 100 Fahrzeugen zu, machen Bilder und erfreuen sich an der Ausfahrt. Unter den Fahrern ist Markus Görke, der mit Freunden und Familie die symbolische Grenzöffnung feiert.