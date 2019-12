Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichterglanz, Musik und Besuche in Weihnachtsbaumplantagen

Weihnachtsmarkt in Heiligenstadt

Der Weihnachtsmarkt hält wieder ein buntes Programm bereit. Auf der Bühne am Marktplatz gibt es am Freitag, 16 bis 18 Uhr, ein Programm von Schülern, 19 Uhr weihnachtliche Tänze, ab 19.30 Uhr Line Dance. Im Barockgarten gibt es ab 17 Uhr Live-Musik. Am Samstag ab 18 Uhr macht MDR Jump mit seiner Weihnachtstour Station. Mit dabei sind unter anderem Millé und Carole Curty sowie Jessica Wahls, die mit den No Angels bekannt wurde. Sonntag, 14 Uhr, kommt Gerd der Gaukler, 18 Uhr spielt Amplitude. Und im Barockgarten geht es märchenhaft zu. Zudem gibt es ein Weihnachtskino am Freitag. Auch im Märchenkeller, der Bastelstube, bei der Weihnachtsdisko oder der Eisenbahnausstellung freut man sich auf Gäste. Und es gibt noch ganz viel mehr.

Der Nikolaus kommt

Zum Weihnachtsmarkt wird auf den Pfarrhof und Kirchplatz eingeladen. Freitag, 17 Uhr, geht es los, bis 19.30 Uhr treten die Hofbläser auf, 18.15 Uhr ist das Adventssingen des Kirchenchores, 19.30 Uhr das des Jugendchores. Samstag geht es ab 15.30 Uhr weiter, dann treten die Kindergartenkinder auf,16 Uhr kommt Bischof Nikolaus mit Kutsche, es gibt eine Bescherung und der Weihnachtsbaum wird geschmückt. Um 17 Uhr steht das Konzert des Polizeimusikkorps Thüringen in der Kirche an, danach geht der Markt weiter. Sonntag, 14 Uhr, findet die Seniorenweihnachtsfeier der Pfarrgemeinde im Franziskussaal statt.

Bäume und Glühwein

Zum Besuch lädt die Handelsmühle Büschleb am Freitag, 14 bis 18 Uhr, ein. Dann findet der Weihnachtsbaumverkauf mit Glühweinausschank statt. Und es gibt so manche Überraschung.

Theologischer Vortrag

Am Freitag laden die Franziskaner vom Hülfensberg um 19 Uhr im Pilgersaal zu einem theologischen Vortrag ein. Bruder Johannes Roth aus Ohrbeck wird seine Doktorarbeit über das „Abrahamsopfer (Gen 22)“ vorstellen. Menschenopfer, Glaubensprobe oder worum geht es? Dieser Frage geht er in seiner Arbeit nach. Anschließend ist Raum über seine Thesen zur diskutieren.

Konzert der Schüler

Das Weihnachtskonzert des Jugendchores der Regelschule Niederorschel findet am Freitag um 19 Uhr im Mehrzweckraum der Schule statt.

Bäume aus dem Pflanzgarten

Laut dem Forstamt Heiligenstadt gibt es am Samstag von 8 bis 16 Uhr einen Weihnachtsbaumverkauf im Pflanzgarten Greifenstein (links an der Straße zwischen Großtöpfer und Pfaffschwende).

Hauskrippen können bestaunt werden

Die Hauskrippenausstellung mit über 200 Krippen und Darstellungen ist in der Kirche auch am Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Die Heimatstube ist Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Helmsdorf

Zum Weihnachtsmarkt in Helmsdorf wird am Samstag ab 15 Uhr rund um den weihnachtlich geschmückten Anger eingeladen. Auf die Gäste wartet ein kleines Unterhaltungsprogramm mit dem Kinderchor und ein beheiztes Bastelzelt. Vereine des Ortes und Händler haben sich mit Ständen angesagt. Gegen 16.30 Uhr kommt der Nikolaus, für weihnachtliche Stimmung sorgt zudem die Bläsergruppe Holger Strüber.

Weihnachtliche Weisen

Am Sonnabend um 16 Uhr beginnt in der Kirche St. Bonifatius das Weihnachtskonzert des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasiums und der Eichsfelder Musikschule.

Schlag den Baum

Zu gleich zwei Aktionstagen unter dem Motto „Schlag den Baum“ lädt die Dachstal GbR ein. Im Laufe der Jahre hat sich die Veranstaltung zu einem Event für die ganze Familie entwickelt. Samstag und Sonntag können die Besucher aber nicht nur den Baum für das Fest schlagen, es gibt auch Kinderpunsch, Glühwein, Bratwurst und ein beheiztes Zelt. Sägen zum Ausleihen stehen ebenfalls bereit. Geöffnet ist die Weihnachtsbaumplantage von 9 bis 16 Uhr.

Adventsfest der Gefühle

Das Adventsfest der Gefühle wird Samstag ab 19.30 Uhr im Kulturhaus gefeiert. Michael Hirte und Gäste laden zur großen Weihnachtsshow ein. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es die Zusatzshow. Michael Hirte hat dazu musikalische Gäste eingeladen, und zwar Mara Kayser, Ronny Weiland, Simone Oberstein sowie die Mario Frank Band.

Über 600 Krippen und Darstellungen

Heuthen. Die Krippenausstellung mit 600 Krippen und -darstellungen öffnet Samstag, 14 bis 18 Uhr, im Gemeindesaal und ist am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Dann gibt es auch Kaffee, Gebäck, Kuchen, Glühwein und Bücher.

Besuch auf dem Schulenberg

In seine Weihnachtsbaumplantage und damit auf den Schulenberg lädt Erwin Pomrehn am dritten Adventswochenende ein. Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es Bäume, Glühwein, Geschichten über Glöckchen und noch einiges mehr.

Bekannte und weniger bekannte Lieder

Ein Konzert gibt es am Sonntag um 17 Uhr in St. Gertrud. Gestaltet wird es von den Dünmusikanten, dem Männergesangverein, dem Kinder- und dem Jugendchor, der Schola Effata, dem Chor, Schwester Paulis und Schwester Johanni. Zu hören sind bekannte und weniger bekannte adventliche Lieder.

Einstimmung auf das Fest

Auf einen Weihnachtsmarkt darf man sich am Sonntag von 14.30 bis 19 Uhr mit weihnachtlichem Programm freuen. Um 17 Uhr wird musikalisch auf das Fest eingestimmt.

Weihnachtsmarkt Ascherode

Auf viele Gäste zum Weihnachtsmarkt am Sonntag freut sich der Karnevalsverein. Eröffnet wird er um 13 Uhr mit einem Konzert von Ars Canendi in der Kirche. Bei dem fröhlichen Markttreiben, bei dem auch „Dröhn und Drum“ nicht fehlen, gibt es gerade auch für die Kleinen Aktionen, wie Stockbrotbacken am Lagerfeuer. Der Erlös ist für den neuen Waldspielplatz bestimmt.

Die Franziskaner laden ein

Am 3. Adventssonntag warten die laden die Franziskaner vom Hülfensberg mit einem Konzert auf. Unter Leitung von Marco Tasch spielt das 1929 gegründete Mandolinenorchester „Eichsfeldia“ aus Struth um 15 Uhr in der Wallfahrtskirche. Mit bekannten deutschen und internationalen Stücken wollen die Musiker begeistern. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen im Pilgersaal.

Für Freunde des Chorgesangs

Der Männergesangverein „Liederkranz“ lädt am Sonntag ab 15.30 Uhr ein. Bei dem Konzert in der Pfarrkirche erklingen Weisen, die die Einwohner rund um Hanstein und Rusteberg sowie alle Freunde des Chorgesanges erfreuen. Das Konzert gestalten der Kinder -und Jugendchor und der Frauenchor „Pro Musica“ mit.

Innehalten bei Musik und Texten

Unter dem Motto „Lob sei dir, o Herr...“ laden Kirchenchor und Kirchengemeinde am Sonntag zum Verweilen und Innehalten bei Musik und Texten ab 17 Uhr in die Kirche ein. Danach gibt es einen gemütlichen Ausklang auf dem Kirchplatz.

Festliche Weisen

Am Sonntag, 17 Uhr, findet in St. Petri das traditionelle Adventskonzert statt, das der Posaunenchor Großbodungen und die Kirchenchöre Großbodungen und Hauröden gestalten. Im Anschluss gibt es auf dem Schlossplatz die Möglichkeit, bei Bratwurst und Glühwein noch weiter zu verweilen.

Wege im Advent

Adventslieder und neue Geistliche Lieder werden Sonntag um 17 Uhr in der Dorfkirche dargeboten. Das Konzert steht unter dem Leitgedanken „Wege“. Mitwirkende sind Organisten Jonas Gabel und der Chor „La Nostra Vita“.

Markttreiben

Hohengandern. Die Feuerwehr organisiert für Sonntag den 11. Hohengänder Weihnachtsmarkt – von 16 bis 23 Uhr wird er am Gerätehaus stattfinden. Es gibt Musik, Unterhaltung, Attraktionen und einen Weihnachtsbaumverkauf.

Musik und Glühwein

Kallmerode. Der Martinschor und die Blaskapelle Kallmerode laden am Sonntag zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Kirche ein. Beginn ist 17 Uhr. Danach gibt es wie immer Glühwein und Fettbrote. Der Eintritt ist frei.