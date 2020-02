Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke plant Stammtische für interessierte Eichsfelder

Der Kreisvorstand der Eichsfelder Linken teilt mit, dass im Februar erstmals in Leinefelde und in Heiligenstadt Bürgerstammtische stattfinden werden: Am Mittwoch, 26. Februar, ab 18.30 Uhr, in Heiligenstadt, Geschäftsstelle der Linken, Marktplatz 6/7, und am Donnerstag, 27. Februar, ab 18 Uhr, in Leinefelde, Gaststätte „Eichsfelder Hof“. Geplant ist, diese Form offener Gesprächsrunden zu politischen Themen künftig einmal pro Monat durchzuführen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger seien herzlich eingeladen, an den Gesprächsrunden teilzunehmen und mit linken Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern sowie Mitgliedern des Kreisvorstandes ins Gespräch zu kommen, teilt die stellvertretende Kreisvorsitzende Petra Welitschkin mit.