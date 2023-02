Live-Musik im Schwarzen Peter

Heuthen. Shades of Purple, eine Deep Purple-Tribute-Band, spielt in Heuthen. Die Musiker spielten früher in bekannten Thüringer Bands.

Shades of Purple, eine Deep Purple-Tribute-Band, spielt am Samstag, 18. Februar, im „Schwarzen Peter“ in Heuthen. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Shades of Purple – das sind alte Hasen, die teilweise über 40 Jahre Live-Erfahrung in die Waagschale werfen können. Die Musiker spielten früher in bekannten Thüringer Bands, haben ihre Wurzeln im Hardrock. Durch authentische Darbietungen der Klassiker von „Fools“ über „Highway Star“ bis „Child in Time“ soll jeder Auftritt zum Erlebnis werden.