Maienwand bei Heiligenstadt vorübergehend gesperrt

Heiligenstadt. Der Bauhof informiert über Einschränkungen für Wanderer auf dem Iberg.

Holzerntearbeiten starten am morgigen Samstag, dem 26. November, im Bereich Maienwand auf dem Heiligenstädter Iberg. Während der Arbeiten sind der Breite Rasenweg, der von der Straße nach Kalteneber in Richtung Maienwand führt, und der Bereich Maienwand aus Sicherheitsgründen für jedes Betreten und Befahren gesperrt. Der Naturparkweg Leine-Werra ist begehbar, auch der Urwaldpfad. Der Wanderweg entlang der Maienwand, mit Aussichtspunkt und Rastplatz, kann vorübergehend nicht betreten werden. Der Besuch von Elisabethhöhe und Elisabethkapelle ist über Stationsweg und Postreiterweg möglich. Die Maßnahmen dauern voraussichtlich zwei Wochen, so der städtische Bauhof. Bitte die Hinweise und Umleitungen vor Ort beachten.