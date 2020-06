Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann kommt mit gestohlenem Radlader nicht weit

Ein Zeuge informierte in der Nacht zum Freitag, kurz nach 0 Uhr, die Polizei über einen gestohlenen Radlader in der Karl-Marx-Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die auch die Autobahnpolizei und die Polizei in Göttingen eingebunden waren, führten zum Erfolg.

Etwa anderthalb Stunden später entdeckten Polizisten auf einem Feldweg in Richtung Vollenborn das gesuchte Fahrzeug. Hinter dem Lader habe sich der vermeintliche Dieb, ein 27-jähriger, polizeibekannter Mann aus Leinefelde versteckt. Laut den Angaben der Polizei mobilisierte er mit einem Universalschlüssel das Fahrzeug.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der unter Drogen stehende Tatverdächtige musste mit zur Blutentnahme. Ob er mit dem Radlader eine Spritztour machen, oder das Fahrzeug tatsächlich klauen wollte, muss nun geklärt werden.

Weitere Blaulichtmeldungen