Mehrfach mit Auto überschlagen: 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Küllstedt. Bei einem Unfall zwischen Küllstedt und Struth (Landkreis Eichsfeld) ist am Freitag ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Am Freitag, gegen 23.15 Uhr, kam es zwischen Küllstedt und Struth zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten jungen Mann. Ersten Ermittlungen zufolge war der 20-Jährige in Richtung Küllstedt unterwegs, als er ausgangs einer Linkskurve auf den rechten Fahrstreifen kam und danach nach links in den Straßengraben. Auf einer Länge von 80 Metern habe er sich mit dem Auto mehrfach überschlagen, bevor das Auto auf der Fahrbahn wieder zum Stehen kam.

Der 20-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.

Durch die Überschläge wurden auch ein Leitpfosten und die im Graben verbaute Froschmauer beschädigt.

