Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mieten für Säle in Leinefelde-Worbis leicht erhöht

Die Nutzung der Säle und Dorfgemeinschaftshäuser im Stadtgebiet Leinefelde-Worbis wird ab 1. Januar 2020 vielerorts teurer. Die entsprechende Benutzungs- und Entgeltordnung wurde im Hauptausschuss der Einheitsstadt am Montagnachmittag beraten und verabschiedet. Jetzt muss sie noch am 2. Dezember durch den Stadtrat.

Große Erhöhungen in den Mieten kommen aber nicht auf die Bürger zu. Im Falle des „Wolfhagen“ in Breitenbach wird die Miete sogar günstiger. Von vorher 240 Euro für die kommerzielle Nutzung sinkt die Miete nun auf 150 Euro. Für die nicht-kommerzielle Nutzung fallen nicht mehr 180 Euro, sondern nur noch 100 Euro an. Die Nutzung bis maximal drei Stunden sowie die des Foyers (nicht kommerziell) kostet nicht mehr jeweils 60 Euro, sondern 40 Euro. Die Reinigung ist dort in Eigenregie zu erbringen.

Einrichtungen gewichtet nach Alter und Zustand

Aus der Verwaltung heißt es, dass die Säle und Dorfgemeinschaftshäuser gewichtet wurden nach Alter und Zustand. So werden die Unterschiede erklärt. Eine Erhöhung der Mieten wurde notwendig, da zum einen wegen der Eingemeindung der Ortsteile Hundeshagen und Kallmerode die Entgelte auf ein vergleichbares Niveau angepasst werden mussten. Zum anderen seien leichte Anpassungen nötig, da seit der vergangenen Entgelterhöhung 2012 die Energiepreise gestiegen seien. Zusätzlich wurden Einzelabrechnungen für Küchenbenutzungen und Reinigungskosten mit in die Gesamtpreise eingerechnet, heißt es aus der Verwaltung.

Vereine können die Einrichtungen im Stadtgebiet, wie den Gemeindesaal in Kallmerode, einmal im Jahr für nicht-kommerzielle Zwecke nutzen. Foto: Eckhard Jüngel

Die Ordnung regelt auch, dass eingetragene Vereine im Stadtgebiet, die „nachweislich Brauchtum pflegen“ und das öffentliche Kultur- und Gemeindeleben fördern, die Einrichtungen für einen nicht-kommerziellen Zweck einmal im Jahr kostenfrei nutzen können. Begeht ein Verein ein Jubiläum, kann er eine weitere nicht-kommerzielle Nutzung für diese Veranstaltung beantragen. Das gleiche gilt nach Antrag auch für nicht eingetragene Vereine oder sonstige Ortsgruppen, die einen Beitrag zur Brauchtumspflege leisten.

Vereinsförderung nicht im Wege stehen

In der Ordnung ist auch die Rede davon, dass ortsspezifische Besonderheiten separat geregelt und jederzeit fortgeschrieben werden können. Also: Man kann über alles reden. Jeder Ort habe seine Besonderheiten, auf die gelte es zu achten. Man wolle der Vereinsförderung in keinem Fall im Wege stehen. Auch ist aufgeführt, dass in „begründeten Ausnahmefällen die Stadt das zu zahlende Entgelt ganz oder teilweise erlassen“ kann. Als Beispiele sind dort Blutspenden oder Ausstellungen aufgeführt.

Der Saal in Breitenholz kostet nun für eine kommerzielle Nutzung 260 Euro und damit 20 Euro mehr. Für eine nicht-kommerzielle oder eine unter drei Stunden sind es 30 Euro mehr als noch zuvor. Dort bezahlt der Mieter für die Reinigung nun 165 Euro, 15 Euro mehr als zuvor. Im Bürgerhaus Breitenholz stiegt die Miete jeweils um 10 Euro.

Dorfgemeinschaftshaus in Breitenbach hat zwei Preise

Da das Dorfgemeinschaftshaus in Breitenbach gerade neu gebaut wird, gibt es in der Ordnung vorerst zwei Mietpreise. Das alte sinkt von 60 auf 40 Euro Miete bei der nicht-kommerziellen Nutzung. Auch die Nutzung unter drei Stunden sinkt um 20 Euro und liegt nun bei 20 Euro. Das im Frühjahr voraussichtlich fertiggestellte neue Dorfgemeinschaftshaus wird dann für die nicht-kommerzielle Nutzung 70 Euro kosten, für unter drei Stunden 50 Euro.

Bei den Dorfgemeinschaftshäusern in Kirchohmfeld, Wintzingerode und Kaltohmfeld steigt die Miete jeweils wieder um zehn Euro.

Nun ist auch der Sitzungssaal im Wasserturm zu mieten

Neu in der Ordnung ist neben den Einrichtungen in Hundeshagen und dem Saal in Kallmerode auch der große Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm in Leinefelde. Er kann nur von Vereinen gemietet werden und kostet zum Beispiel für eine nicht-kommerzielle Nutzung 200 Euro plus 150 Euro Reinigung.

Der Saal in Hundeshagen wird ab 1. Januar und nach Zustimmung des Stadtrates für eine nicht-kommerzielle Nutzung 100 Euro Miete kosten, die Kegelbahn 50 Euro, der Festplatz ebenfalls 50 Euro und im Dorfgemeinschaftshaus kostet die Aula 80 Euro Miete für diese Zwecke und die Turnhalle 40 Euro. In allen Fällen muss die Reinigung in Eigenleistung erfolgen. Der Saal in Kallmerode wird 210 Euro für nicht-kommerzielle Zwecke kosten, für Trauerfeiern aber nur 50 Euro. Die Gaststätte kann für 75 Euro gemietet werden.