Milchtankstelle aufgebrochen – Mehrere Kellereinbrüche in derselben Straße

In Heiligenstadt wurden in einer Straße mehrere Keller aufgebrochen. (Symbolbild)

Die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

Milchtankstelle aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Schäfergasse in Breitenworbis die Geldkassetten der dortigen Milchtankstelle auf und entwendeten daraus etwa 300 Euro Bargeld. Aus einer, ebenfalls vor Ort befindlichen Vitrine wurden verschiedene Dekoartikel, wie Kerzen und Teller im Wert von rund 130 Euro sowie eine leere schwarze Geldkassette entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Zu schnell unterwegs unter Alkohol und Drogen

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Breitenbacher Straße in Worbis ein Pkw BMW auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Breitenbach fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs wurde bei dem 19 jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Außerdem verlief ein Drogenvortest beim Fahrer positiv auf den Konsum von Cannabis. Bei dem Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Betrunken und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Carl-Zeiss-Straße in Heiligenstadt den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,87 Promille festgestellt. Außerdem war an dem Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht, so dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Alarmanlage verhindert Einbruch in Keller

Am Samstag schraubten Unbekannte in der Zeit von 15.30 bis 17.20 Uhr das Scharnier einer Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt ab. Eine Alarmanlage schreckte die Täter jedoch ab, sie flüchteten ohne Beute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Hungrige Diebe

Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in der Zeit von 12 bis 17 Uhr das Vorhängeschloß eines Kellerraumes in einem Mehrfamilienhaus in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt auf und entwendeten aus einer Gefriertruhe Lebensmittel im Wert von rund 15 Euro.

Motorsäge aus Kelle gestohlen

Ebenfalls in der Dingelstädter Straße brachen Unbekannte in der Zeit von Freitag, 11.30 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten dort eine Motorsäge samt Zubehör im Wert von rund 150 Euro.

