Milder Winter wirkt sich auf Arbeitsmarkt im Eichsfeld positiv aus

„Es ist der niedrigste Februarstand seit 30 Jahren“, konnte Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, am Freitag bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen im Eichsfeld-Klinikum verkünden. Insgesamt waren im Februar dieses Jahres 400 Menschen weniger in Nordthüringen arbeitslos als im Februar 2019.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Eichsfeld liegt weiter bei 4,4 Prozent, auch wenn im Vergleich zum Januar die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis um 49 sank. Vor Jahren sei man froh gewesen, wenn man solch eine Quote einmal in den Sommermonaten hatte. Anders sieht es im Landkreis Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis aus. Hier sanken die Quoten minimal um 0,6 Prozent (Nordhausen) und 0,4 Prozent (Kyffhäuserkreis). Froböse nennt auch den Grund für die weiterhin positive Entwicklung: „Wir hatten praktisch bislang keinen Winter. Unternehmen arbeiten in den Außenbereichen überwiegend weiter.“

Vergleichbar mit Region Karlsruhe

Das Eichsfeld ist laut Froböse mit Blick auf die Arbeitslosenquote mit den Regionen Karlsruhe (4,3 Prozent) und Rosenheim (4,4) vergleichbar, liegt weit vor anderen Ballungsgebieten in der Bundesrepublik. Zum Vergleich präsentierte der Agenturchef die Quoten von Duisburg (10,9), Berlin (8,2) und Kassel (7,6). Die Beschäftigungsentwicklung im Eichsfeld sei positiver als in den anderen Nordthüringer Landkreisen gewesen. Grund sei der Mix der Firmen im Eichsfeld. Kleine Handwerksbetriebe und mittelgroße Betriebe seien im Eichsfeld von Vorteil, da diese in der ganzen Region zu finden sind.

In den zwei anderen Landkreisen in Nordthüringen konzentriere es sich fast alles auf die Städte, wie zum Beispiel Nordhausen. Im Eichsfeld gibt es auch in den Dörfern Firmen, die für Beschäftigung sorgen. Froböse macht aber auch auf Probleme aufmerksam, die nicht neu sind. Zum einen auf den Fachkräftemangel und zum anderen auf die Zahl der Beschäftigten, die in den kommenden Jahren aus den Unternehmen ausscheiden. 21.500 Beschäftigte sind in Nordthüringen über 55 Jahre alt. Das sei ein Drittel der Arbeitnehmer, die in naher Zukunft fehle. Das gehe auch nicht am Eichsfeld vorbei. Persönlich merke man dies schon, wenn man zu Hause einen Handwerker brauche.

Um neue Fachkräfte zu gewinnen, müsse man auch ins Ausland schauen. Genau da setzt eine Veranstaltung am 6. April in der Agentur für Arbeit an. „Wir werden an praktischen Beispielen zeigen, wie man Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen kann.“

Hoher Fachkräftebedarf in der Pflege

In der Pflege ist der Fachkräftebedarf hoch – und die Arbeitslosenquote liegt zum Beispiel in der Altenpflege bei 0,7 Prozent in Thüringen. „Wer heute einen Pflegeberuf ergreift, hilft nicht nur anderen Menschen, sondern auch seiner beruflichen Zukunft“, sagt Froböse. Dem kann Dietmar Wiederhold vom Bildungsinstitut des Eichsfeld-Klinikums nur beipflichten. In diesem Jahr startet das Institut erstmals die neue Ausbildung zur Generalistischen Pflegefachkraft. Das Besondere dabei sei, dass eine Spezialisierung erst später erfolge. Eine Herausforderung seien die neuen Lehrpläne, da die Auszubildenden in Pflegeheimen und anderen Rehabilitationseinrichtungen zum Einsatz kommen.