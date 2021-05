Millionenumbau ist abgeschlossen

Heiligenstadt. Bauarbeiten an der VR-Bank in Heiligenstadt liegen im Zeitplan. Kommenden Montag wird eröffnet

Nicht einmal zehn Monate sind seit dem Spatenstich vergangen, und die Umbauphase unter dem Slogan „#HIGchic“ ist erfolgreich abgeschlossen. Knapp 2,7 Millionen Euro hat die VR-Bank Mitte in die Hand genommen und eine Komplettsanierung des Gebäudes in der Wilhelmstraße 107 mit Teilabriss und Neubau gestemmt. Dieses Gebäude wird nun zur Hauptgeschäftsstelle.

Für den Publikumsverkehr in der Schalterhalle und der Kontakt mit den Beratern sollen am kommenden Montag die Türen geöffnet werden, also am 10. Mai, sagt Pressesprecher Florian Hartleib. „Zu den gewohnten Öffnungszeiten.“ Dort werde das Service- und Beratungsangebot unter einem Dach vereint.

Der SB-Bereich ist bereits ab diesem Freitag geöffnet. Dort stehen zwei Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen, ein Münzeinzahler, ein Münzrollengeber und ein Kontoauszugsdrucker zur Verfügung.

Mit der Neueröffnung der Hauptgeschäftsstelle trennt sich die VR-Bank allerdings von einem weiteren Standort in der Kreisstadt. „Die Teammitglieder sind in der Filiale in der Bahnhofstraße 5 letztmals am Mittwoch, 5. Mai, vor Ort. Die SB-Geräte stehen dort noch bis Donnerstag zur Verfügung.“ Wegen der Umzugsarbeiten seien die Mitarbeiter am Donnerstag und Freitag persönlich nicht erreichbar. „Aber die Telefonfiliale steht gern bereit.“

Florian Hartleib ist voller Vorfreude auf das neue Domizil. Es herrsche eine besondere und einzigartige Atmosphäre in modernen Räumen. Jeder Beratungsraum habe sogar ein eigenes Thema. Auch die Parkplatzsituation habe sich verbessert.

Während der Umbauarbeiten, die absolut im Zeitplan blieben, ist ein Teil des alten Gebäudes in Richtung Hauptkreuzung abgerissen und etwas kleiner wieder aufgebaut worden. Der Rest des Hauses wurde grundlegend saniert, was dem Stadtbild an dieser Stelle ein völlig neues Gepräge gibt. „Vieles ist neu. Aber etwas ist auch geblieben: die bekannten Teammitglieder“, sagt Hartleib mit einem Lächeln.