In Worbis ist am Samstag ein 31-Jähriger offenbar von Unbekannten niedergeschlagen und anschließend gezielt überfahren worden.

Mit Auto überfahren: Eichsfelder Mafiastrukturen beschäftigen Politiker

Die Thüringer CDU will sich im Innenausschuss Anfang Juli über mutmaßliche Mafia-Strukturen im Eichsfeld informieren lassen. Das kündigte Innenpolitiker Raymond Walk am Wochenende an. Mittels eines Selbstbefassungsantrages solle das Thema auf die Tagesordnung des nichtöffentlich tagenden Gremiums kommen.

Hintergrund: Am Samstag wurde ein 31-jähriges mutmaßliches Clanmitglied schwer verletzt und liegt seitdem in einem Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass er zunächst zusammengeschlagen und dann gezielt mit einem Auto überfahren wurde. Seither werden zwei Männer gesucht, die in einem blauen Audi aus Worbis flüchteten. Bemerkenswert seien, schrieb CDU-Politiker Walk auf Twitter, der Tatzeitpunkt und die Tatbegehung. Beides spricht dafür, dass hier erneut ein Streit rivalisierender armenischer Familien eskaliert sein könnte - wie zuletzt im Oktober 2019, als Mitglieder der Großfamilien vor einem Supermarkt in Worbis aufeinander losgegangen sind.

Die gefestigten Strukturen im Eichsfeld sollen einem MDR-Bericht zufolge auch das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt auf den Plan gerufen haben. Offenbar bestehen Kontakte zu Mafia-Paten in Frankreich und Belgien, heißt es im Bericht.