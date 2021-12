Mit der Polizei auf Streife im Eichsfeld

Eichsfeld. Beamte bieten jungen Leuten einen Blick hinter die Kulissen an.

Um junge Leute für die Polizeiarbeit zu begeistern, hat sich die Landespolizeiinspektion Nordhausen etwas ausgedacht. Wer zwischen 16 und 28 Jahre alt ist und einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, kann am 18. und 19. Dezember ein oder zwei Tage mit auf Streife gehen. Die Schicht beginnt um 8 Uhr in der Eichsfelder Dienststelle. Nach dem Dienst erfolgt eine Auswertung.

Wer das Angebot „Weekend on duty“ nutzen will, sollte eine Bewerbung per E-Mail senden an: einstellungsberatung.ndh@­polizei.thueringen.de.