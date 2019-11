Es ist nur eine kleine äußerliche Veränderung. Doch sie hat eine große Wirkung. Gemeint sind die schmalen Holzbalken rund um den Turm der katholischen Kirche St. Katharina in Hausen. Denn die Balken sichern den Glockenstuhl von außen. Es ist der Anfang umfangreicher Arbeiten.

Flotten Fußes klettert Erwin Franke in den Glockenstuhl der Hausener Kirche. Dort kennt er jeden Winkel, weiß genau, wo er hintreten muss. Und mit einem großen Schritt über Leiter und Balken steht er inmitten von drei Glocken. Beim Blick hoch in die Spitze wird deutlich, dass auch dort weitere Holzbalken angebracht sind. „Das ist eine Art Notsicherung“, erklärt Erwin Franke. Damit der Glockenstuhl und das Türmchen nicht zusammenbrechen. Denn in zwei Jahren sollen nicht nur neue Glocken in Hausen erklingen, sondern es braucht auch eine neue Läutemaschine, und der Glockenstuhl muss saniert werden.

Das ist die Spitze des Glockenturms. Dieser Bereich wurde auch von innen mit mehreren Balken gesichert. Foto: Antonia Pfaff

Glocken der Rüstung zum Opfer gefallen

Das Jahr ist natürlich nicht willkürlich ausgesucht. 2021 ist das 100-Jährige der noch heute im Glockenturm eingesetzten Bronzeglocke mit der Inschrift „Sankta Katharina Patrona, ora pro nobis“. Erwin Franke erzählt, dass die Glocke aus dem Jahr 1781 mit der Inschrift „Soli Deo Gloria“ und die zweite, kleinere Glocke aus dem 19. Jahrhundert mit der Inschrift „Sankta Maria“ Opfer der Rüstung des Ersten und Zweiten Weltkrieges wurden. Und weil die Hausener noch eine solche alte Glocke besitzen, sollen die neuen Glocken, ebenfalls aus Bronze, mit der kleinen ein neues Geläut bilden. Ihr Klang soll durch die Gassen schallen und weit über die Dächer Hausens reichen.

Denn die drei Glocken, die aktuell im Turm hängen, sind nur eine Art Provisorium. „Sie sind aus dem Jahr 1955, aus einer Notzeit, in der Bronzeglocken nur schwer zu beschaffen waren“, erzählt Erwin Franke. Diese drei sind Eisenhartgussglocken und halten auch nur 60 bis 70 Jahre.

Adventskonzert im Dezember

Für solch ein Großprojekt, zwei neue Glocken gießen zu lassen, braucht es viele Spendengelder – entsprechend aktiv und fleißig sind die Hausener. Nicht nur, dass es einzelne Spender gibt, auch die Vereine bringen sich ein, sagt Erwin Franke. Denn bei Veranstaltungen wird immer wieder für die Glocken von Hausen gesammelt. Erst kürzlich am St.-Martinstag hätten die Firmlinge Glühwein, Hörnchen und Pizzabrötchen verkauft – und auch der Erlös kommt dem Großprojekt zugute. Die Einnahmen rund um das bevorstehende Adventskonzert am 15. Dezember werden natürlich auch gespendet. „Das hat sich im vergangenen Jahr schon gut gelohnt“, ist Erwin Franke optimistisch und fügt hinzu: „Auch wenn wir nur viele kleine Spender sind, wir schaffen das.“

Das ist die Außenansicht der Kirche "St. Katharina". Auch dort sind die Sicherungen des Turmes zu erkennen. Foto: Antonia Pfaff

Um auch deutlich auf das seit 2018 laufende Projekt aufmerksam zu machen, steht an der Hauptstraße ein großes Schild mit Kirche und Glocke. Dazu der Hinweis, dass Spenden gewünscht sind. Damit sollen auch die Eichsfelder angesprochen werden, die in Hausen mal wieder zu Besuch sind, beispielsweise dort getauft oder zur Kommunion gegangen sind. „Vielleicht sagt der eine oder andere, das ist mein Heimatort, da gebe ich gerne etwas.“

Finanzierung durch Eigenleistung

Pfarrer Christian Gellrich bestätigt das Engagement der Hausener. Sie würden durch Eigenleistungen und kleine Aktionen immer wieder für die Glocken sammeln. „Und genau so schaffen wir das auch.“ Dass dieser Einsatz bereits Früchte getragen hat, beweist die bisher eingegangene Summe von 13.000 Euro. Das sei schon ganz ordentlich, meint der Pfarrer. Allerdings sei das Großprojekt damit noch nicht finanziert. Denn zu den beiden neuen Glocken würden noch umfangreiche Baumaßnahmen kommen sowie Wartungsverträge für die kommenden fünf Jahre. Aber auch Pfarrer Gellrich ist ebenso wie Erwin Franke optimistisch, dass 2012 das neue Geläut in Hausen erklingt.