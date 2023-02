Mitarbeiter einer Spezialfirma seilen sich an einem Eichsfelder Kirchenturm ab

Niederorschel. Schieferplatten haben sich am Turmdach einer Eichsfelder Kirche gelöst. Jetzt erfolgte eine notdürftige Reparatur.

Die Turmhaube der katholischen Kirche ist undicht. Im Herbst hatte Pfarrer Thomas Münnemann von Küster Engelbert Grimm den Hinweis erhalten, dass es im großen Stil in den Turm hineinregnet. Schieferplatten hatten sich gelöst und Bretter waren teils völlig verrottet, sodass große Löcher entstanden sind. Eine Sanierung des Turms werde in den nächsten Jahren folgen müssen. Mitarbeiter einer Spezialfirma aus Magdala seilten sich in dieser Woche am Turm ab, um die Löcher notdürftig zu schließen. Die Gemeinde hofft auf Spenden, damit die Dachreparatur und die derzeitige Generalsanierung des Kircheninnenraums gestemmt werden können.