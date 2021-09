Momentan 61 Corona-Fälle im Eichsfeldkreis

Eichsfeld. Die Siebentageinzidenz steigt nach zwei Neuinfektionen wieder auf den Wert 33,2.

Zwei Neuinfektionen am Dienstag lassen die Sieben-Tages-Inzidenz wieder auf einen Wert von 33,2 steigen. Ein Patient muss im Krankenhaus behandelt werden, aber ohne einen schweren Verlauf, so das Landratsamt. Momentan sind es 61 Fälle im Kreis: 28 in Heiligenstadt, 9 in Sonnenstein, 7 in Leinefelde-Worbis, 5 in Niederorschel. Die VG Lindenberg hat 3, die VGn Wipperaue, Ershausen/Geismar und Leinetal je 2, in Dingelstädt, Hanstein-Rusteberg und Westerwald sind es je 1 Fall.