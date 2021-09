Momentan 78 Coronafälle im Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld. Inzidenzwert steht derzeit bei 42,2. Kreisstadt Heiligenstadt ist die am meisten betroffene Kommune.

Keine weitere Neuinfektion und kein Patient im Krankenhaus – relativ stabil bleibt die Coronalage im Landkreis Eichsfeld. Die Siebentagesinzidenz beträgt nach Angabe des Robert-Koch-Institutes 42,2. Momentan sind es 78 Personen mit einer nachgewiesenen Infektion.

Die meisten Fälle sind es mit 33 weiterhin in der Kreisstadt Heiligenstadt. In der Einheitsstadt Leinefelde-Worbis und ihren Ortsteilen sind es insgesamt neun Fälle, in der Gemeinde Niederorschel acht. Die Statistik weist für die Landgemeinde Sonnenstein und die Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld jeweils sechs Fälle aus. Vier sind es jeweils in den Verwaltungsgemeinschaften Eichsfeld-Wipperaue und Lindenberg-Eichsfeld. Die VG Ershausen-Geismar hat drei Fälle, die Stadt Dingelstädt und die VG Leinetal je zwei. Nur noch ein Fall ist es in der VG Hanstein-Rusteberg. Nur die Landgemeinde am Ohmberg und die VG Uder gelten derzeit als verschont.

Im benachbarten hessischen Werra-Meißner-Kreis liegt die Inzidenz mit vier Neuinfektionen und 34 aktiven Fällen bei 34,0. Im Landkreis Göttingen beträgt die Inzidenz 30,6. Im Landkreis Nordhausen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 21,8 – im Unstrut-Hainich-Kreis dagegen 80,6. Dort gibt es aktuell 112 infizierte Personen, drei werden stationär behandelt.

Trotz der relativ ruhigen Lage bittet das Gesundheitsamt, sich weiter an die Regeln zu halten. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie Kontakt (mindestens zehn Minuten, weniger als 1,5 Meter Abstand ohne Mund-Nasen-Bedeckung) zu einer positiv getesteten Person hatten. „Bitte melden Sie sich außerdem beim Gesundheitsamt unter 03606 650-5555 bzw. gesundheitsamt@kreis-eic.de“, heißt es weiter. Gleiches gelte, wenn die Corona-Warn-App ein hohes Risiko durch Kontakt zu einer positiven Person anzeigt. Durch positiven Schnelltest betroffene Personen müssen sich umgehend selbst isolieren und beim Hausarzt melden.

