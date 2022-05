Moped "frisiert": 16-Jähriger kassiert im Eichsfeld Anzeige

Hanyrode. Ein 16-jähriger Eichsfelder hat eine Anzeige wegen seines aufgemotzten Mopeds bekommen. Die Beamten waren auf ihn aufmerksam geworden, weil die Kennzeichen am Fahrzeug fehlten.

Ein 16-jähriger Jugendlicher im Eichsfeld muss seit Dienstag mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Polizisten hatten ihn auf seinem Moped am Nachmittag in Haynrode kontrolliert, da am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Dabei stellte sich heraus, dass das Moped zwar versichert ist, aber so umgebaut wurde, dass die Leistung gesteigert werden konnte. Somit fuhr der 16-Jährige ohne die erforderliche Fahrerlaubnis A1.

Nun muss er mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

