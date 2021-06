Motorradfahrer landet im Krankenhaus - In Gartenzaun gekracht - Mopedfahrer nun per "Fußbus"

Die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

E-Scooter mehrmals ohne Versicherungskennzeichen

Am Wochenendes hat die Polizei mehrere E-Scooter kontrolliert. "Regelmäßig" habe die Polizei dabei festgestellt, dass das Versicherungskennzeichen fehlte und auch gar kein Versicherungsschutz bestand. Auch für diese Fahrzeuge gilt das Pflichtversicherungsgesetz, verweist die Polizei. Am Samstag gegen 20.40 Uhr traf es in Leinefelde einen 26 jährigen E-Scooterfahrer doppelt. Dieser stand zusätzlich unter Alkoholeinfluss. Eine Atemalkoholmessung ergab ein Promille. Kurz darauf wurde ein 43-jähriger Ebikefahrer festgestellt, welcher es auf 1,43 Promille brachte.

Motorradfahrer landet im Krankenhaus

Am Samstag gegen 11.30 Uhr stürzte in Worbis ein 30-jähriger Motorradfahrer und verletzte sich. Zeugen berichten von einer zuvor "unangemessenen" Fahrweise. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohol stand. Sein Führerschein wurde noch im Krankenhaus sichergestellt.

In Gartenzaun gekracht

Samstag gegen 1.50 Uhr verlor ein 22-jähriger PKW-Fahrer in Bösekendorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen Gartenzaun. Da auch hier Alkohol im Spiel war, wurde auch dessen Fahrerlaubnis vor Ort sichergestellt.

Mopedfahrer nun per "Fußbus"

Weiter musste am Freitag gegen 23.30 Uhr ein 17-jähriger Mopedfahrer in Beuren seine Fahrerlaubnis abgeben. Auch hier besteht laut Polizei der Verdacht, dass sein Alkoholkonsum zu Ausfallerscheinungen geführt hat.

