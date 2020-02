An der Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde wird ab 2. März eine Stützmauer gebaut.

Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde wird halbseitig gesperrt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde wird halbseitig gesperrt

Aufgrund der Errichtung einer Stützmauer wird die Mühlhäuser Chaussee zwischen der Jahnstraße und der Heiligenstädter Straße in der Zeit vom 2. März bis voraussichtlich 15. Dezember halbseitig gesperrt, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Mühlhäuser Straße sei in dem genannten Abschnitt nur noch als Einbahnstraße in Richtung Kallmerode befahrbar. Die Kraftfahrer und Anwohner werden gebeten, sich auf die veränderte Verkehrssituation einzustellen.