Musikalische Grüße

Egal, wohin man dieser Tage schaut – auf irgendeine Art haben alle mit der aktuellen Situation zu kämpfen. Und so geht es auch den Musikern nicht anders. Gerade bei den Live-Bands, die von Ticketverkäufen für Konzerte und Buchungen leben, kommt kein Geld rein.

Trotzdem verlieren die Musiker nicht ihre positive Lebensauffassung. Schaut man in die sozialen Netzwerke, wimmelt es dort regelrecht von Live-Konzerten und musikalischen Grüßen aus den Wohnzimmern der Künstler. So hatten sich auch Jorita und Michael Solf von der Band „Princess Jo“ aufgenommen, um mit einem Lied Freude und Trost senden zu wollen. Und Bernd Böttger hat mit seiner Frau Ricarda sogar einen Song geschrieben, bei dem es um die derzeitige Situation geht.

Die Ärzte, die Rockband aus Berlin, haben auch einen lustiges Lied geschrieben und dabei sieht man die drei einzeln in ihren Wohnungen sitzen. In Zeiten wie diesen kann Musik verbinden und wenn nicht Hoffnung, dann Kurzweil bringen. Also nehmen Sie sich doch vielleicht auch mal die verstaubte Gitarre oder Blockflöte zur Hand und versuchen zu rekapitulieren, was von einstigen Musikunterricht so übrig geblieben ist.

Und wenn es schief läuft, ist das ganz egal. Sie müssen sich ja dabei nicht filmen.