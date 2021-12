Mutmaßliche Fälscherwerkstatt mit mehr als 800 Impfausweisen in Hessen ausgehoben

Kassel. Bei einer Razzia in Nordhessen sind mehr als 800 Impfausweise sowie Impfstoffaufkleber, verschiedene Behördenstempel und weitere Utensilien sichergestellt worden. Die mutmaßliche Fälscherwerkstatt flog durch einen Zufall auf.

Die Polizei hat in der vergangenen Woche im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe eine mutmaßliche Fälscherwerkstatt mit mehr als 800 Impfausweisen ausgehoben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Entdeckt worden waren die Ausweise demnach am Mittwoch bei einer routinemäßigen Stromablesung in einem Gastronomiebetrieb, woraufhin die Polizei alarmiert worden sei.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Kassel umgehend einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht erwirkt hatte, seien neben Impfausweisen sowie Impfstoffaufklebern in großer Zahl, auch verschiedene Stempel und weitere Fälscherutensilien sichergestellt worden. Unter Verdacht stehe ein 47 Jahre alter Mieter der Räumlichkeiten. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

Die Polizei war am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr verständigt worden. Bei der Durchsuchung des Gebäudes sowie der Privaträume des tatverdächtigen 47-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mehr als 800 echte Blanko-Impfpässe und in fast gleicher Anzahl Aufkleber von verschiedenen Corona-Impfstoffen, jeweils mit Chargennummern. Darüber hinaus stellten die Ermittler acht Stempel unterschiedlicher Behörden sicher. In rund 250 der aufgefundenen Impfpässe waren bereits Aufkleber von Impfungen eingeklebt. In etwa 40 der Ausweise waren zudem bereits behördliche Stempel sowie Unterschriften zu finden, sodass diese als Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus hätten dienen können.

Die Ermittlungen zu möglichen Abnehmern und Bezugsquellen dauern an.