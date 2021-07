Nach Verfolgungsjagd mit Schüssen: Das war der simple Grund für die Verkehrskontrolle

Bei einer Polizeikontrolle am Sonntag in Göttingen hatte der Thüringer einen Polizisten verletzt und wollte flüchten.

Heilbad Heiligenstadt/Göttingen. Die Polizei in Göttingen hatte einen Autofahrer aus Thüringen kontrollieren wollen - wegen eines simplen Verstoßes. Doch dann flüchtete der Mann, verletzte dabei einen Polizisten, Schüsse fielen.

Im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt eines 39 Jahren alten Mercedes-Fahrers aus Heiligenstadt am Sonntagabend durch die Göttinger Innenstadt, bei der zwei Polizisten gefährdet wurden, gibt es nun weitere Erkenntnisse.

Inzwischen ist bekannt, dass die Beamten den Thüringer anhalten wollten, weil er nicht angeschnallt war. Der Mann trat dann jedoch plötzlich aufs Gas, missachtete mehrfach die Anhaltesignale der Polizisten und versuchte, im dichten Straßenverkehr und mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. Dabei überfuhr er auch mehrere rote Ampeln.

Ein Polizist schoss mehrfach auf einen Reifen

Endlich gelang es den Beamten, den Mercedes auf der Bürgerstraße kurz vor dem Groner Tor zu stoppen, indem sie einen Streifenwagen auf der Fahrbahn querstellten. Die Polizisten stiegen aus. Als einer der Beamten die Fahrertür des Mercedes öffnen wollte, legte der 39-Jährige den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Dabei stürzte ein Beamter und verletze sich leicht an der Hand.

Der 39-Jährige gab Gas und scherte unvermittelt nach rechts aus, vermutlich, um an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Der andere Polizist wich zur Seite aus, um nicht erfasst zu werden. Sofort gab er mehrere Schüsse aus seiner Waffe auf einen Reifen des Fahrzeugs ab, nach ersten Ermittlungen traf einer davon den Reifen.

Nach kurzer Flucht konnte der 39-Jährige an der Berliner Straße/Godehardstraße gestoppt werden. Gegen seine Festnahme wehrte sich der Heiligenstädter. Er wurde von mehreren Beamten überwältigt und zur Dienststelle gemacht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Polizeilich in Erscheinung getreten ist der Mann bislang noch nicht.

39-Jähriger vernommen und wieder entlassen

Andere Menschen sind durch die Schüsse laut Polizei nach den zurzeit vorliegenden Informationen nicht gefährdet worden. Noch am Sonntagabend haben Experten den unmittelbaren Tatort auf der Bürgerstraße intensiv untersucht. Währenddessen war ein Teil der Straße gesperrt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen leitete die Göttinger Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Der 39-Jährige wurde am Montag vernommen und anschließend entlassen. Sein Motiv bleibt weiter unklar. Alkohol hatte er nicht getrunken. Die Untersuchungsergebnisse der Blutprobe stehen noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Augenzeugen, Fotos und Videos gesucht

Die Polizei bittet Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 0551/4912115 zu melden. Interessiert sind die Beamten an Fotos und auch Videos. Dateien können an die Mail-Adresse pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de übermittelt werden.

Dienstwaffe wieder ausgehändigt

Wie vorgeschrieben, wurde die Dienstwaffe geprüft. Anschließend wurde die Pistole wieder an den Beamten ausgehändigt, da es keine Hinweise auf ein Fehlverhalten gäbe.

Schusswaffeneinsatz wird intern nachbereitet

Dass die Dienstwaffe eingesetzt wird, ist eher die Ausnahme, weshalb der Vorfall intern noch mal aufbereitet wird.

