Wohnhausbrand in Niederorschel

Am Freitagabend erfolgte um 18.34 Uhr die Alarmierung der Feuerwehren zu einem Brand in Niederorschel. In der Schützenstraße musste die Einsatzkräfte im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte das Feuer löschen. Für den Einsatz war die Straße ab der Niederorschler Lindenhalle gesperrt. Im Einsatz waren mehrere Wehren aus der Region.

Foto: Eckhard Jüngel