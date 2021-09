Nachhaltigkeit statt Trends

Silvana Tismer mag alte Dinge in neuer Funktion

Jeder hat eine Kramkiste. Da fliegt rein, „was man noch mal brauchen könnte.“ Auch wenn Jahre vergehen – irgendwann kommt der Tag, an dem es heißt: „Ich hatte da doch noch...“

Das muss nicht nur kleine Dinge betreffen. Warum muss man eigentlich jedes Jahr neue Weihnachtsbaumkugeln kaufen, nur weil die Trends in eine neue Farbrichtung gehen? Oder warum den Stuhl von Oma wegwerfen, weil er irgendwie doch nicht in die Wohnung passt?

Sehr oft kann man aus alten Dingen mit ein wenig Fantasie und Kreativität etwas Neues schaffen. Vor allem wir Ossis, wenn ich diesen abgedroschnen Begriff mal verwenden darf, sind doch Meister in solchen Sachen. Wie schnell ist der Stuhl aus den 70ern mit einem neuen Stoff versehen, der wieder ins Wohnzimmer oder in den Flur passt. Oder der alte Bilderrahmen ohne Glas – einfach einige Kleinigkeiten an der Wand aufhängen, Rahmen drumherum – und schon hat man einen Blickfang. Das sind nur zwei Ideen. Wie oft hab ich schon alte DDR-Aschentonnen mit Silberspray verschönt als riesige Blumentöpfe vor Häusern gesehen. So etwas ist nachhaltig. Und ich habe den Eindruck, dass die Dinge von früher auch länger halten als heutige. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind: Aufheben. Jede Mode kommt irgendwann wieder. Und schwupps ist man wieder im Trend.

