Neptunfest in der Mühlhäuser Thüringentherme

Mühlhausen. Beim Neptunfest in Mühlhausen gibt es Wasserspiele, Wettkämpfe und Musik. Eine Tombola sorgt zudem für Spannung.

Der Wassergott Neptun lädt am Donnerstag, 16. Februar, von 11 bis 17 Uhr zum Fest in die Thüringentherme in Mühlhausen ein. Discomusik, Wasserspiele, Wettkämpfe und eine Tombola versprechen reichlich Abwechslung und Unterhaltung für die kleinen und großen Gäste. Höhepunkte sind die Neptuntaufe um 14 Uhr und die Ziehung des Gewinnerloses um 16 Uhr. Nach der Coronapause soll es ein toller Ferientag werden.