Judith Rott zeigt eine tote Kröte. Sie und ihre Schwester Uta Raabe haben entlang der neuen Leiteinrichtung für Amphibien, am Ortsausgang von Uder in den letzten Tagen dreimal täglich Kröten mit Eimern gerettet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Straße wird zur Krötenfalle

Seit Menschengedenken ziehen jedes Jahr im Frühling tausende Erdkröten vom Rabenkopf hinunter nach Uder in ihre Laichgewässer. Damit sie die Landesstraße nahe des Ortseinganges aus Richtung Lenterode überqueren konnten, stellen Anwohner, darunter Ute und Erwin Fromm, seit vielen Jahren Krötenzäune auf und sammeln Tiere ein. „Bis zu 3000 Stück pro Jahr“, sagt Ute Fromm. Doch jetzt bietet sich ein entsetzlicher Anblick: Die Kröten verenden in hoher Zahl.

Die Straße ist frisch saniert. Dabei wurden ein Krötentunnel und zwei neue Laichteiche gebaut. „Aber was gut gemeint war, hat nun zur Folge, dass die Kröten desorientiert im Tunnel sitzen und sterben“, sagt Andreas Uhlich, CDU-Fraktionschef im Gemeinderat. Trotzdem versuchen viele Freiwillige, zum Beispiel Judith Rott und Uta Raabe, die Kröten zum Laichen in die neuen Teiche zu bringen. Andreas Uhlich nennt sie „Wasserlöcher“, Ute Fromm „Pfütze“. Der eine ist völlig trocken, der andere so strukturarm, dass die Kröten kein Futter finden und sich die Fressfeinde regelrecht versammeln. „Todesfallen“, sagt Andreas Uhlich. „Die Wanderrouten der Tiere wurden einfach zerschnitten.“

Norbert Sondermann vom Bund und Arne Willenberg vom Nabu Obereichsfeld haben sich die Sache mehrfach angesehen und die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises informiert. „Es hat sich bestätigt, dass die umgesetzten Maßnahmen in wesentlichen Teilen nicht funktionstüchtig und in dieser Form nicht erhaltungswürdig sind“, sagt Sondermann. Vor allem der etwa 150 bis 200 Meter lange Abschnitt vom Wirtschaftsweg bis zu einem Gitterrost stoße ihm sauer auf. Diese Leiteinrichtung verfüge über keinen Durchlass und sei so konzipiert, dass sich die Tiere in einer Sackgasse befänden, aus der sie sich nicht selbst befreien können. Die neue Leiteinrichtung verhindere sogar, dass die Amphibien das neu angelegte Laichgewässer erreichen können.

Allein bei seinem zweiten Besuch habe er 34 tote aber äußerlich unverletzte Kröten gezählt. „Die Tiere hüpfen hin und her, finden aber den Weg nicht“, sagt er und Arne Willenberg. „Dann trocknen sie aus und sterben.“ Wichtig sei nun, dass nicht „der“ Naturschutz dafür verantwortlich gemacht wird, aber dass hier einiges gehörig schiefging. Die Planfeststellung für die Straße gebe es bereits seit 2009, die ersten Pläne datieren sogar auf Anfang der 2000er-Jahre. Sicherlich seien Stellungnahmen abgegeben worden – aber nach dem damaligen Planungsstand.

Valentina Raabe (Foto) und ihre Freundin Emely Schulz haben vielen Kröten geholfen. Hier setzt Valentina eine Kröte in den neu angelegten Teich. Foto: Eckhard Jüngel

Arne Willenberg vom Nabu Obereichsfeld spricht sogar von Gesetzesverstößen. Allein die Sperre, die er auf bis zu 600 Metern bemisst, auf der Wanderroute und die fehlende Anbindung zum Aßbach verstoße gegen Paragraf 8 „Biotopverbund“ des Thüringer Naturschutzgesetzes. Von den Teichen will er erst gar nicht sprechen. Sie würden mit Sicherheit austrocknen, seien für die Reproduktion von Erdkröten und Grasfröschen unbrauchbar. Es sei nicht zu verstehen, weshalb eine bestehende Amphibienschutzanlage mit Durchlässen nicht aktiviert und verbessert wurde. „Soweit wir das jetzt erfahren haben, sahen die ursprünglichen Pläne ganz anders aus, als baulich umgesetzt wurde“, sagt er. Zumindest hätten die Planer das besondere Fortpflanzungsverhalten der Erdkröten missachtet, die immer in ihr Geburtsgewässer zurückkehren wollen. „Das zeigt sich hier ganz deutlich: Die Kröten sterben lieber an der Sperre, als das dürftige Ersatzgewässer anzunehmen.“

„Mit dem zuständigen Baulastträger, dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, hat eine Ortsbesichtigung stattgefunden“, heißt es von der Naturschutzbehörde. „Es wurden Sofortmaßnahmen vereinbart, um die anwandernden Erdkröten gezielt zum angelegten Ersatzlaichgewässer zu verbringen und die Strukturarmut des Ersatzlaichgewässers einschließlich der direkten Umgebung kurzfristig zu erhöhen.“ Auch seien Gespräche zur Problembehebung anberaumt. Man arbeite an einem langfristigen Erfolg aktiv mit.