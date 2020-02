Neue Voliere für Greifvogel-Auffangstation

Seit 1992 betreibt Peter Haseloff in Heiligenstadt die einzige Eichsfelder Auffangstation für verletzte und kranke Greifvögel. So alt war auch die baufällige Voliere, in der die Vögel sich von ihren Verletzungen erholen konnten. Nun gibt es einen Neubau. Mit finanzieller Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft entstand eine nach neuesten Erkenntnissen errichtete Voliere.

„Solche Projekte wie diese Auffangstation sind auf lange Sicht nur möglich, wenn Falkner, Untere Naturschutzbehörde und die Jägerschaft Heiligenstadt Hand in Hand arbeiten, um den Naturschutz zu unterstützen und zu fördern“, sagt Christoph Gille, Vorsitzender der Heiligenstädter Jägerschaft. „Wichtig ist, dass die Vögel sich sicher fühlen, und das möglichst ohne Reize von außen“, so Peter Haseloff. Daher ist die Voliere rundherum nicht einsehbar, und im Inneren gibt es nur gedämpftes Tageslicht. Ganz so, wie sich verletzte Wildtiere in dunkle, sichere Verstecke zurückziehen…

Auch Windräder und Weidedrähte sind gefährlich

Mehr als 260 Greifvögel und Eulen hat Hobbyfalkner Peter Haseloff bislang aufgenommen und viele von ihnen wieder in die Freiheit entlassen. Schwer verletzte Vögel kommen nach Seebach ins Vogelschutzzentrum. Unterstützung erfährt Peter Haseloff in seiner Arbeit durch den Kreisjagdverband sowie den deutschen Falknerorden. Gefahren drohen den Greifvögeln ebenso wie vielen anderen Vögeln nicht nur durch die Glasfronten von Gebäuden. Auch Windräder, Weidedrähte und der Straßenverkehr fordern jedes Jahr ihren Tribut. Wenn verletzte Vögel gefunden werden, sollte sich der Finder mit der unteren Naturschutzbehörde beziehungsweise Jagdbehörde in Verbindung setzen. Keinesfalls erlaubt ist das Inbesitznehmen.

Besonders bedroht sind im Eichsfeld Wanderfalken, Habichte und Weihen. Diese Arten zu beobachten, zu beringen und die Anzahl der hier lebenden Vögel festzustellen, ist eine der Hauptaufgaben von Peter Haseloff. Dafür arbeitet er eng mit den Eichsfelder Ornithologen zusammen. Für die Zukunft wünscht sich Haseloff einen weiterreichenden Schutz der Kulturlandschaft, den Schutz alter Horstbäume und verstärktes Aufhängen von Nisthilfen in geeigneten Biotopen.