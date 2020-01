Neuer Blick auf den Begriff Arbeit

„In Großstädten und großen Konzernen ist der New-Work-Gedanken schon längst angekommen“, sagt Teresa Werner aus Heiligenstadt. „Und der verbreitet sich als eine Art Gruppenbewegung langsam aber sicher in ganz Deutschland – und so auch im Eichsfeld“. Teresa Werner ist selbst freiberuflich und beschäftigt sich schon länger mit dem Gedanken. „Begründet wurde die Bewegung durch den Philosophie-Professor Frithjof Bergmann in den 1970er-Jahren“, erzählt sie. „Der zentrale Gedanke dabei: Viele Menschen gehen einer Arbeit nach, die sie nicht erfüllt. Ganz abgesehen davon, dass aus Arbeitgeber-Perspektive hierbei auch ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, haben die Menschen (Arbeitnehmer) das Gefühl, in einem stumpfen Hamsterrad zu sein. Wir können uns das aber nicht mehr leisten, denn die Digitalisierung stellt uns gefühlt alltäglich vor Aufgaben, die nur mit klugen Gedanken und Ideen gelöst werden können.“

Es sei also wichtig, Innovation zuzulassen, die Ideen der Mitarbeiter ernst zu nehmen und als Führungskraft kein Entscheider, sondern ein Möglichmacher zu sein. Vor einem Jahr hat sich auf Initiative von Sebastian Zwingmann im Eichsfeld ein Kernteam gebildet, das sich seitdem regelmäßig und öffentlich zu einem Hauptthema in Bezug auf die Zukunft der Arbeit trifft und austauscht. Zu diesem Kern-Team gehören Banker, Ingenieure, Leute aus allen möglichen unterschiedlichen Branchen. „Wer denkt, das alles seien dröge und trockene Abende, der täuscht sich“, sagt Teresa Werner. „Diese Abende haben immer Workshop-Charakter, weil man hier verschiedene Methoden der Teamzusammenarbeit direkt ausprobiert.“ Die Veranstaltungen seien kostenlos. „Aber nicht umsonst. Das ist nämlich ein großer Unterschied.“ Und genau so – Kostenlos, aber nicht umsonst – laute der Slogan der Gruppe.

Die jungen Eichsfelder hoffen nun, dass sich noch mehr Arbeitnehmer, aber auch Unternehmer dieser losen Gruppe namens Newworkshop Eichsfeld anschließen. „Das nächste Treffen gibt es am Donnerstag, 30. Januar, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, in Duderstadt bei Draeger und Heerhorst in der Marktstraße 39“, lädt Teresa Werner ein. Es gehe es um ein recht spannendes Thema namens „Working out loud“. Dies sei eine zwar strukturierte, aber dennoch offene Selbstlernmethode, die die Fähigkeit fördere, in Netzwerken zu arbeiten. „Sie ist eine Haltung, um die Herausforderungen für das Digitale Zeitalter zu meistern. Man lernt Leute kennen, schafft Beziehungen, kann individuelle (Lern-) Ziele erreichen, Fähigkeiten entwickeln oder gänzlich neue Themen entdecken“, sagt die Heiligenstädterin. Zunächst werde das Thema kurz vorgestellt, aber auch über bereits gesammelte Erfahrungen gesprochen. Danach dürfen einige Aspekte direkt ausprobiert werden. wer mehr wissen will, darf sich jederzeit an Teresa Werner unter wernersteresa@gmail.com melden.