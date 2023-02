Neugegründete Eichsfeldinitiative diskutiert Standortfrage für Zentralneubau des Eichsfeld-Klinikums

Breitenholz. Die neugegründete Eichsfeldinitiative kämpft um einen zentraleren Klinikstandort, als der jetzt in Heiligenstadt geplante. Interessenten sind zu einem Informationsabend eingeladen.

Zu einer Infoveranstaltung lädt eine neugegründete Eichsfeldinitiative am Mittwoch, 15. Februar, ab 18.30 Uhr in die Schenke nach Breitenholz – am Ortseingang aus Richtung Leinefelde kommend links – ein. Ziel der Initiatoren ist, ein Umdenken in der Standortfrage für den Zentralneubau des Eichsfeld-Klinikums zu erreichen. Aus ihrer Sicht gehört der Neubau an einen zentraleren Standort, als der jetzt geplante in Heiligenstadt. Thema ist unter anderem die Antwort des Thüringer Gesundheitsministeriums auf einen Brief in dem Argumente für einen Neubau in Leinefelde-Worbis dargelegt wurden. Darüber hinaus sollen Chancen und Risiken zum Thema besprochen werden.