Neujahrsempfang in Heiligenstadt: Aber-Geister, Assimilation und Ausgrenzung

Den Sekt gab es dieses Mal nicht vorweg, sondern hinterher beim traditionellen Neujahrsempfang des Propstes im Marcel-Callo-Haus. Erneut hatte Propst Hartmut Gremler, Bischöflicher Kommissarius für das Eichsfeld, Gäste aus Politik und Gesellschaft, aus Unternehmen, Ehrenamt, Vereinen und Institutionen geladen. „Damit Sie besser zuhören können“, meinte er mit einem Schmunzeln. Und er informierte gleich, dass es in diesem Jahr das 20. Mal sei, dass bei der Palmsonntagsprozession evangelische Gläubige dabei sind, sie seit zwei Jahrzehnten in Ökumene begangen werde. „Darum habe ich auch den Superintendenten des Kirchenkreises Mühlhausen, Andreas Piontek, gebeten, die Ansprache bei der Abschlussandacht zu halten – vor einem katholischen Bischof“, gab Gremler bekannt. Andreas Piontek zählte Freitagabend selbstverständlich zu den Gästen des Neujahrsempfangs.

Landrat Werner Henning übernahm es gern, sich in seinem Grußwort stellvertretend für alle Eingeladenen zu bedanken. Er nannte es eine Wertschätzung durch Propst Gremler. Jedes Jahr stelle sich die Frage, ob man die zurückliegenden 365 Tage gut genutzt oder wenigstens gut austariert habe. Für den Landkreis könne er das bestätigen. „Wir haben wohltuende Stabilität. Wir können Verpflichtungen und Wünsche abbilden.“ Von der zukünftigen Landesregierung erwarte er gegenüber den Bürgern eine dienende Haltung. „Man muss aber auch zusammenarbeiten wollen, wobei wiederum eine gesunde Distanz nicht schaden kann.“ Henning lobte die gute Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern vor allem auf dem weiten Feld der Sozialarbeit und verwies auf die nun bevorstehende Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. „Wo Normen nicht vermittelt werden, müssen wir die Lücken schließen.“ Dabei hoffe er inständig auf die weitere große Unterstützung der Kirchen und kirchlichen Einrichtungen und sei sich sicher, dass man am Ende wieder gute Ergebnisse vorweisen könne. Und Henning erklärte, dass man im neuen Tourismuskonzept eine Säule mit „Lebendiger Glaube“ überschrieben habe. „Das muss nun ausgefüllt werden.“ So lange das Eichsfeld an seiner religiösen Prägung festhalte, so lange bleibe es authentisch. „Glaube darf nicht in Beliebigkeit oder pure Folklore abrutschen“, warnte er.

Propst Gremler stand wieder einmal vor einem kleinen Problem. Eigentlich hatte er als Referenten Ansgar Röpling eingeladen, der über 1000 Jahre deutsch-polnische Freundschaft sprechen wollte. Doch Röpling musste wegen einer Erkrankung kurzfristig absagen. Und so sprach Gremler selbst über ein Thema, das ihm am Herzen liegt: Ehrenamtliches Engagement auf dem Weg zu gelungener Integration. Gerade bei diesem Engagement gebe es einige Fallstricke und Klippen, die es zu umschiffen gelte.

Zunächst widmete sich Gremler dem Begriff Helfen und der Motivation dahinter. „Noch nie hat unser Land eine solch große Welle der Hilfsbereitschaft erlebt, wie seit 2015“, sagte er. Einfache christliche Nächstenliebe sieht er als möglichen Grund, aber auch reine charakterliche Hilfsbereitschaft und dazu noch die Möglichkeit, die eigene Art zu leben und zu hinterfragen. Doch es gebe Tücken: „Man hilft einem Schwächeren, also ist man selbst der Stärkere. Man kann sich überlegen fühlen, sonst brauche der andere ja die Hilfe nicht.“ Es komme auf die innere Grundhaltung an. Die Gesellschaft habe seiner Meinung nach altes „Kolonialdenken“, das Denken vom „überlegenen Europäer“ noch nicht ganz überwunden.

Gremler warnte eindringlich vor Haltungen wie „Das werden wir den Flüchtlingen schon noch beibringen…“. Menschen sollten als Subjekt und nicht als Objekt gut gemeinter Hilfe verstanden werden. „Diese Menschen hatten ein Leben vor ihrer Flucht. Und viele von ihnen haben mehr durchgemacht als wir in unserem Leben.“ Warum falle es da so schwer, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen? Gelungene Integration fange genau damit an. Augenhöhe, Einbindung in Entscheidungsprozesse, weg vom „wäre ja noch schöner, wenn die auch noch Ansprüche stellen.“ Viele Menschen, so Gremler, meinen „Assimilation“, wenn sie von „Integration“ sprechen. „Sind denn wir alle gleich“, fragte er. „Leben wir in Hamburg mit der gleichen Kultur wie in Bayern?“, machte er auf Unterschiede in Deutschland von der Küste bis zu den Alpen aufmerksam. „Was ist denn dann Leitkultur?“

Werte, so Gremler, werden „bei uns in aller Regel so hochgehalten, dass man bequem darunter durchlaufen kann.“ Und Parallelgesellschaften gebe es längst, sie seien sogar Realität – auch unter Deutschen. „Wir sprechen von Milieus.“ Gebe es dann keinerlei Berührungspunkte, schotten sich diese absolut voneinander ab. Integration sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Und sie lässt sich nicht verordnen, sondern lebt vom Ehrenamt. Wir müssen an Haltungen arbeiten.“ Dazu gehöre es, gewisse Dämonen auszutreiben, Veränderungen auch als Chance zu begreifen.

Gremler hatte ein anderes Wort für Dämonen parat: „Aber-Geister“. Damit meinte er den so oft gehörten und geschriebenen Satz: „Ich bin ja nicht gegen Flüchtlinge, aber…“ Es brauche Haltungen, keine Kurzsichtigkeit. „Wenn die Türkin immer eine Türkin bleibt, der Flüchtling der ,Dahergelaufene‘, dann treiben wir sie in Parallelgesellschaften hinein, dann wird es keine Integration geben.“ Wer gegen Veränderung sei, trete auf der Stelle, schließlich ändere sich mit jeder neuen Generation die Gesellschaft. Doch Menschen mit ihren Begabungen und Fähigkeiten aufzunehmen, die Aber-Geister zu vertreiben und Haltungen voranzutreiben, das bedürfe eines langen Atems. Ehrenamtliche hätten bereits Großartiges auf diesem Feld geleistet.

Eine Konstante aber gab es beim Neujahrsempfang: Wie immer standen die jungen Saxophonisten der Eichsfelder Musikschule unter Leitung von Wolfgang Busse bereit, die Gäste zu unterhalten. Dieses Mal kamen sie als Sextett, nahmen ihre Aufgabe als Generalprobe für ein großes wichtiges Konzert am Sonntag in Sonneberg. Sie bekamen so viel Applaus, dass noch eine kleine Zugabe fällig wurde.