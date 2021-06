Nur noch neun Coronainfizierte im Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert sinkt im Landkreis Eichsfeld am Freitag 2. Die Infizierten verteilen sich auf sechs Gemeinden.

Der deutliche Abwärtstrend im Landkreis Eichsfeld bei der Zahl der Coronainfizierten hält auch am Freitag an. Keine Neuinfektionen mit dem Virus vermeldet das Eichsfelder Gesundheitsamt. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind noch neun Menschen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert sinkt auf 2, am Vortag lag er bei 3. Im Krankenhaus wird ein Patient mit einem schweren Verlauf behandelt. Die aktuell Infizierten verteilen sich auf die Landgemeinde Am Ohmberg, Dingelstädt, Heiligenstadt, VG Lindenberg/Eichsfeld und die VG Hanstein-Rusteberg mit jeweils einem Infizierten. Im Stadtgebiet von Leinefelde-Worbis sind vier Infizierte registriert.