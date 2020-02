Wie von der Teufelskanzel aus hat man auch vom Ministerblick aus einen schönen Blick auf Linderwerra an der Werraschleife.

Bornhagen/Lindewerra. Es werden freiwillige Helfer gesucht, die sich am Gehölzrückschnitt beteiligen.

Pflegeeinsatz am bekannten Ministerblick

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflegeeinsatz am bekannten Ministerblick

Die Stiftung Naturschutz sucht für den nächsten Samstag, 29. Februar, noch Helfer für einen Pflegeeinsatz in der Gemarkung Bornhagen am Ministerblick, auch als Lindewerra-Blick bekannt. Es ist geplant, den Birkenaufwuchs unterhalb des neuen Aussichtsturmes zu entfernen, um das Grüne Band als Biotopverbund und für die Erinnerungskultur zu erhalten und zu entwickeln. Durch die Entnahme des Gehölzaufwuchses werde der Blick entlang des Grünen Bandes auf Lindewerra und das Werratal wieder frei, und die Restbestände der Heide profitierten von der Freistellung, meint Nancy Paudel von der Stiftung.

Werkzeug steht in begrenztem Umfang zur Verfügung. Es wird darum gebeten, falls Handschuhe, Astschere oder Spaten vorhanden sind, diese mitzubringen. Auf angepasste Kleidung ist zu achten. Die Aktion erfolgt in Absprache mit dem Forstamt Heiligenstadt und ist eine Gemeinschaftsaktion der Stiftung Naturschutz, von Gemeinde und Feuerwehr Lindewerra und dem Paraclub Lindewerra. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Wanderparkplatz am Hanstein.

Zusagen nimmt der zuständige Gebietsleiter Gerhard Propf telefonisch unter 0172/2404473 oder per E-Mail unter propf@stiftung-naturschutz-thueringen.de entgegen.