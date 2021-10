Breitenworbis. Am Sonntag gibt es viel Interessantes über Pilze zu erfahren.

Eine Pilzwanderung startet am Sonntag um 14 Uhr am Waldstück Lindey. Auf der rund zweistündigen Tour zeigt Heinz-Wilfried Kolle essbare Pilze sowie auch deren giftige Doppelgänger. Zum Treffpunkt am Waldrand gelangt man über den zur Baumschule ausgeschilderten Weg.

Anmeldung unter Telefon: 0151/59889682.