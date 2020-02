Zwei Mal waren die Damen auf der Bühne zu sehen. Hier mit ihrem Tanz in den Piratenkostümen.

Wahlhausen. Seit 1992 wird in der kleinen Gemeinde Fasching gefeiert. Der Saal verwandelte sich wieder in einen Karnevalstempel.

Piraten und Außerirdische in Wahlhausen

Es ist immer wieder erstaunlich, was der kleine Ort Wahlhausen seit 1992 im Fasching auf die Beine stellt. Auch in diesem Jahr gab es ein sehr ansprechendes Programm mit tollen Kostümen. Im Vorfeld haben die einzelnen Gruppen fleißig geprobt, und alle gaben sich große Mühe, den Gemeindesaal zu einem Karnevalstempel für die Veranstaltung am vergangnen Samstag zu dekorieren.

Außerirdische in futuristischen Kostümen

Sogar eine Männertanzgruppe aus Lutter und zwei Putzfrauen aus Dietzenrode mit einem Bütten-Duett traten auf. Den Beginn machten traditionell die Jüngsten. 18 Kinder boten eine Tanz-Show und bekamen viel Applaus. In bunter Reihe wechselten sich eine Damentanzgruppe als Piraten verkleidet, Volksmusiker in

Natürlich waren auch die „Starken Männer“ aus Wahlhausen auf der Bühne am Samstag zu erleben. Foto: Horst Zbierski

Lederhosen, Außerirdische in futuristischen Kostümen und die „starken Männer“ von Wahlhausen mit zwei Tanzeinlagen ab.

Zum Abschluss war eine Frauengruppe zu sehen, welche eine Licht- und Schatten-Show bot. Alle Gruppen bekamen viel Beifall vom mit über 300 Gästen - davon viele aus dem benachbarten Bundesland Hessen - proppenvoll besetzten Saal in der kleinen ehemaligen Grenzgemeinde. Fast alle Besucher kamen mit fantasievollen Kostümen, und gefeiert wurde bei ausgelassener Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.