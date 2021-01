Planungsunsicherheit bei Eichsfelder Ortsjubiläen

Noch unklar ist, wie genau die beiden Jubiläen in der VG Ershausen-Geismar, die in naher Zukunft anstehen, ablaufen werden. Martinfeld hatte sich lange auf die Veranstaltungen zur 950-Jahr-Feier, die für Mitte August dieses Jahres angesetzt ist, vorbereitet. Ein Festausschuss, bestehend aus gut 20 Bürgern, plante, neun Tage lang zu feiern. „Wir hatten richtig dicke Dinger geplant“, so Ortsbürgermeister Jens Schrader (pl), „und vieles davon kann nicht so einfach verschoben werden. Es ist echt schade.“

Ein Jubiläum werde aber auf jeden Fall stattfinden. Jens Schrader könnte sich vorstellen, auf einen späteren Termin auszuweichen, vielleicht im 951. Jahr groß zu feiern und in diesem Jahr nur ein Wochenende zu organisieren. Fest stehe aber noch nichts.

Anfang Februar wollten die Verantwortlichen um den Ortsbürgermeister eigentlich entscheiden, was stattfinden kann und vor allem wie oder ob man alle Planungen ins kommende Jahr verschiebt. „Aber auch so ein Treffen wird wohl nicht möglich sein.“ Wie genau in Martinfeld gefeiert wird, bleibt also weiterhin offen.

In Ershausen will man eigentlich 2022 zum 750-Jährigen einladen. Seit Dezember 2019 wird geplant. Für Jung und Alt soll was dabei sein, ein Bilderbuch über Ershausen wird herausgebracht. Im Rahmen der Feierlichkeiten, die für den 17. Bis 27. Juni 2022 angesetzt sind, sollen eigentlich auch die Eichsfeldtage im Ort stattfinden.

Dafür entstehe gerade auch eine Internetseite, so Ortsbürgermeister Sebastian Wagner (pl). Die Planungsunsicherheit beschäftigt ihn aber sehr. „Ich weiß ja noch nicht mal, ob es die Band nächstes Jahr noch geben wird, die wir angefragt haben“, nennt er ein Beispiel. Obwohl man in Ershausen noch ein bisschen mehr Zeit hat als in Martinfeld, sind beide Bürgermeister unsicher, was es nun werden wird. „Es ist alles etwas schwierig“, formuliert Sebastian Wagner das Dilemma vorsichtig.