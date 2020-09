Bernd Winkelmann, evangelischer Pfarrer im Ruhestand, hat nach nach der Zeitungslektüre am vorigen Donnerstag sofort einen Brief an den Eichsfelder Landrat Werner Henning geschrieben, den er als offenen Brief öffentlich macht. Die Haltung Hennings zur zur aktuellen Flüchtlingsproblematik habe ihn sehr betroffen gemacht, schreibt Pfarrer Winkelmann. „Vor allem bin ich erschrocken über Ihre Abwehr der moralischen Frage“, richtet er sich an Henning. Natürlich könne man mit Moral allein keine vernünftige Politik machen. „Politik ohne Moral führt in seelenlosen Bürokratismus und Unmenschlichkeit, im Extremfall ins Verbrechen – die Geschichte ist voll davon.“ Und Moral ohne vernünftige Politik führe in leere Postulate.

Pfarrer Bernd Winkelmann Foto: Eckhard Jüngel