Politikerin der Linken will im Eichsfeld Präsenz zeigen

Eröffnet hat die Landtagsabgeordnete Marit Wagler (Linke) am Donnerstagnachmittag ihr Wahlkreisbüro in Heiligenstadt am Marktplatz 6/7. Neben Parteifreunden folgten unter anderen Vertreter von Behörden, Vereinen und Verbänden, darunter vom Forst, dem Blinden- und Sehbehindertenverband sowie vom Verband der Eichsfelder Kleingärtner, der Einladung zur Einweihung.

In der Kreisstadt wird die Landtagsabgeordnete nun öfter sein. In den Wahlkreiswochen, also in denen nach dem Plenum in Erfurt, will die Politikerin im Eichsfeld Präsenz zeigen. Für Fragen und Anliegen oder zur Vereinbarung von Terminen steht den Bürgerinnen und Bürgern derweil auch Mitarbeiterin Sigrid Hupach (Linke) zur Verfügung. Viele offene Fragen Als Biologin und Sprecherin für Landwirtschaft, Forsten und Technischen Umweltschutz hat Marit Wagler Fachgebiete, in denen sie sich besonders engagiert, und sie möchte diese Bereiche gern mit der Region und dem hiesigen ländlichen Raum verknüpfen, auch ihr umfangreiches Netzwerk einbringen. Dass es in der Land- und Forstwirtschaft heute einige Probleme und viele offene Fragen gibt, weiß die Landtagsabgeordnete der Linken und nennt als ein Beispiel die Düngeverordnung, die derzeit viele Landwirte der Region umtreibt. „In Erfurt herrscht momentan eine unruhige Lage, ich hoffe, dass sich der Sturm legt und wir bald arbeiten können“, so Marit Wagler am Donnerstag. Um die Situation der Bauern wisse sie, um „die zu wenige Wertschätzung“ und auch darum, dass der Kunde oft nicht gewillt sei, für die landwirtschaftlichen Produkte einen höheren Preis zu zahlen. „In der Tierhaltung steckt allerdings viel Arbeit, es braucht in dem Bereich viele Arbeitskräfte, und die Arbeit ist hart“, erklärt sie. Um die Probleme anzugehen, würde Marit Wagler gern mit den Bauern ins Gespräch kommen. Doch auch für die anderen Sorgen der Eichsfelder will sie ein offenes Ohr haben.